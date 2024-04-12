Milli takım, Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, şampiyonadan takım halinde birincilikle dönmeyi planlıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılarak kendilerini test etmek istediklerini söyledi.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Yiğit, "Nasıl dünya şampiyonu olduk, dünyanın en iyi takımı seçildik, aynı şekilde Avrupa'da da yapmak istiyoruz. Hedefimiz, her gittiğimiz turnuvada şampiyon olmak. Şampiyonaya katılan herkesten daha fazla şampiyon çıkarmak, daha fazla madalya almak istiyoruz. Avrupa ve dünya takımlarıyla yarış içerisindeyiz. Herkes bizi rakip görüyor ama ben söylüyorum onlara, yetişemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Gamze Soğuksu ise kariyerinde 7 Türkiye ile bir Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.

Bunun için çok çalıştıklarına işaret eden Gamze, şunları kaydetti:

"Hedefimiz şampiyon olmak, altın madalyaya sahip olmak. Kampımız yoğun geçiyor. İlk kez büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılıyorum. Bu, benim için oldukça heyecan verici bir şey. Uzun süredir çalışıyoruz. İnşallah hedefimizi gerçekleştireceğiz. 2 olimpiyat madalyamız var. Türk boksu şu anda dünyada bir numara. İnşallah bu şekilde de devam ettireceğiz."

Büşra Işıldar da yıldızlar ve gençlerde 3 Avrupa, bir dünya şampiyonluğuna sahip olduğuna dikkati çekerek, "Şimdiki hedefimiz olimpiyatlar ama olimpiyatlardan bir önceki basamak, Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Ara vermeden çalışmalara devam ediyoruz. Takım olarak orada inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.