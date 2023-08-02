Türk kadın basketbolunun efsane isimlerinden Banu Karadağlı ödüle doymuyor. Basketbol dünyasındaki başarısını sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle gönüllere taht kuran Karadağlı geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreninde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”’ne layık görüldü.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Karadağlı “Bu ödülümü ülkemizi yasa boğan deprem faciasında hayatını kaybeden can dostum Nilay Aydoğan ve tüm depremde hayatını kaybeden vatandaşlarım ve sporcu kardeşlerim adına alıyorum” diyerek duygularını ifade etti.

NinaZen’den yeni tekli

Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden NinaZen, üçüncü teklisi “Son Mu”yu dinleyicilerle buluşturdu.

Durdurak Bilmez ve Güneşin Işığına isimli ilk iki dinleyicilerin beğenisini kazanan, alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden NinaZen, üçüncü tekli çalışması “Son Mu”yu bağımsız olarak dinleyicilerle buluşturdu.

Son Mu’nun sözü ve müziği Yunus Candan, düzenlemesi ise Barış Eskikaya’ya aitken Yunus Candan aynı zamanda NinaZen’in YouTube kanalında yayınlanan klibi yönetti.

NinaZen (Büşra Öndeş Candan) yeni teklisini şu sözlerle anlatıyor: “Bitmesinden korkulan (belki de biten) bir ilişkinin, aşkın çığlıklarını hüzünlü bir yorgunlukla anlatan kadını duyabilirsiniz bu şarkıda. Sevgi ile sevginin yok olması arasındaki o çizgiden uzaklaşmak isteyen bir kadının feryadı da diyebiliriz. Bu korkuyu elektronik tınılar üzerinde hissedebilirsiniz.”

UMUT USLUSOY, ELEKTRONİK MÜZİĞİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ!

Umut Uslusoy , Ağustos ayında Sony Müzik etiketiyle çıkaracağı BİR adlı albümün ilk şarkısı Setbaşı için heyecanla gün sayıyor.

Albümü 'BİR' öncesinde yayınladığı EP 'SIFIR' ile sanatçı; bir elektronik müzik prodüktörü olarak baktığımız her yerde olan ve tamamı 0 ve 1'lerden oluşan dijital dünyaya bir gönderme yapıyor.

Umut Ulusoy; gerek müzikleri, gerekse hayata karşı duruşlarıyla dikkatleri üzerine çekerken müzik dünyasının duayen isimleri İlhan İrem, Erkin Koray ve Harun Kolçak gibi müziğinin ve felsefesinin yeni nesil temsilcisi.

Ayrıca sanatçının müziğinin ve soundunun çekirdeğinde yer alan 3 grup; Depeche Mode, Massive Attack ve Moderat.

Canlı performanslarında grubu 'Umut Uslusoy Band' ile bu 3 gruptan şarkılara da yer verirken, albümün genel soundu çoğunlukla bu 3 grubun kesişim kümesi.

Türkiye’de ve yurtdışında pek çok festivalde performanslar gerçekleştirip, farklı müzik türlerinde eserler veren Fuat Güney, Gökçe Bölükbaşı ve Taylan Sulaoğlu ile canlı performanslarını gerçekleştirdiği grubu “Umut Uslusoy Band” ise sanatçının kendi tabiriyle bir “Süper Grup”.

Sıla Bodrum Antik’te duble yaptı

Yaz turnesine yoğun bir tempo ile devam eden Sıla, yoğun istek üzerine Bodrumlu sevenleriyle bir kez daha buluştu. Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı, sahneye çıktığı leopar desenli gömleği ve yırtık kot pantolonu ile oluşturduğu sahne tarzıyla da çok beğenildi.

Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Sıla “Artık ben de Bodrumlu sayılırım buranın tarihi açısından ayrı bir keyif.” dedi. Eşsiz performansının yanı sıra sahnesine kurduğu dijital ekranlar ve muhteşem ışık şovlarıyla da hayranlarına unutulmaz gece yaşatan Sıla, dillere marş olmuş şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Berkay’ın sahnesine Oğuzhan Koç konuk oldu

Türk Pop Müziğinin çok sevilen isimlerinden Berkay, yoğun yaz konserleri serisine tüm hızıyla devam ediyor. Atlantis Yapım’ın organize ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında konser veren Berkay, muhteşem performansıyla Turkcell Vadi’de unutulmaz bir geceye imza attı.

Dinleyicilerinden oluşan dev koro eşliğinde şarkılarının söyleyen Berkay’ın yakın arkadaşları Oğuzhan Koç, Umut Kurt, Danla Biliç ve Defne Samyeli de ünlü popçuyu izlemeye gelenler arasındaydı. Yakın dostu Oğuzhan Koç’u alkışlar arasında sahneye davet eden Berkay, kendisine verdiği ‘Sonunda’ parçasını sanatçı dostu ile birlikte söyledi. İlk yarının sonuna doğru sahneye konuk olan Oğuzhan Koç ‘Hoş geldiniz. Sürpriz olsun diye arkada bekliyordum. Ama aranızda olup bu muhteşem konserde ben de eğlenmek isterdim’ dedi. Oğuzhan Koç’ın çok yakın dostu ve kıymetli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Berkay ‘Benim de senden bir isteğim olamaz mı’ diyerek şarkı istedi. ‘Yokluğunda Yüz Çevirdim Aşka’ ve ‘Ağlamadım’ şarkılarını söyleyen Oğuzhan Koç, sanatçı dostuna sarılarak mikrofonu devretti.

Geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturduğu yeni yeklisi ‘Anladım’ın çok kısa sürede sevilmesinden memnuniyetini dile getiren Berkay ‘Şu an her fırsatta stüdyoya kapanıyorum. Sırada bekleyen iki şarkı var. Onları da çok bekletmeden sizlerle buluşturacağım’ dedi.

Geçmişte yolculuğa çıkardılar

İstanbul festivalin dokuzuncu günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin dokuzuncu gününde de ziyaretçiler doyasıya eğlendi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde önce 90’ların en çok sevilen isimlerinden; Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde eskimeyen şarkılarını seslendirdi. İzleyenler unutulmayan parçalara eşlik etti.

90’ların hafızalara kazınan 3’lüsü İzel – Çelik – Ercan, gecenin ikinci performansını sergiledi. Yediden yetmişe Türk pop müziğine gönül veren müzikseverlerle birlikte şarkılarını söyleyen İzel- Çelik- Ercan, izleyenleri geçmişte yolculuğa çıkardı.

Mylounge Ada’da Arif Susam rüzgarı!

İşletmeciliğini Bayram Özbek’in yaptığı İstanbul’un Maltepe ilçesinde gece hayatının yeni gözde mekanlarından biri olmaya aday Mylounge Ada sahnesinde geçtiğimiz günlerde Arif Susam sahne aldı.

Arif Susam ve taverna müziği sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Arif Susam şarkılarıyla gecede kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Susam’a geceye katılan müzikseverler eşlik ederken ara ara da kendilerini sahneye atarak Arif Susam şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendikleri gözlerden kaçmadı.

Ünlü sanatçı Arif Susam’da programı öncesinde basına verdiği açıklamada “Çok güzel bir mekan ve ilk sanatçıları olarak davet edilmem tabi ki mutluluk verici. Bu gece beni izlemeye gelen tüm misafirlerime unutulmaz dakikalar yaşatmak istiyorum” dedi.