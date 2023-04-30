İSTANBUL- Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ını kutlamak amacıyla tedavileri tamamlanmış ya da sağlık durumu daha iyi olan çocuklar ve aileleri ile büyük bir şenlikte bir araya geliyor. Etkinlik 3 Mayıs Çarşamba günü Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da gerçekleşecek.

Şenlik kapsamında, eğlenceli bir gün geçirmek için çocukların sağlık koşullarının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanan programda; yüz boyama, sosis balon yapımı, sihirbaz gösterisi, masal ve boyama atölyesi gibi farklı başlıklarda etkinlikler de gerçekleşecek. Ayrıca ailelerin de katılabileceği etkinliklerin planlandığı şenlikte çsocuklar için tedavilerine uygun yemek içerikleri de Shangri-La Bosphorus, İstanbul’un yetenekli şefi ve ekibi tarafından hazırlanacak.

Bu şenlikte, tedavi gören veya tedavisi tamamlanmış çocukları aileleriyle bir araya getirmenin büyük mutluluk yarattığını aktaran KAÇUV Genel Müdürü Kübra Avtepe, şunları söyledi: “Bizim için çocuklarımızın sağlığına kavuşmasından daha büyük bir mutluluk yok. Bu şenlikteki amacımız hem çocukların bayramını çocukça kutlamak hem de çocuklara moral olacak bir etkinlikte bir araya gelmek, iyi günde kötü günde yan yana olmak. Bütün çocuklarımızın sağlıkla gülümsediği çocukça bayramlar geçirmelerini diliyoruz.”

HABER: MERVE ELÇİ