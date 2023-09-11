Merhabalar sevgili dostlar,

Dünya üzerinde pek çok farklı toplum ve bu toplumlara ait ekonomik,sosyal,kültürel ve coğrafi özellikleri taşıyan yemekler bulunmaktadır.

Uluslar arası yemekler ve yöresel mutfaklar olarak bakıldığında ,uluslar arası mutfaklarda o ülkenin toprak yapısı,kültürel ve sosyal hayatı ile ilgili yemeklerini görmekler birlikte,yöresel mutfaklar da ise bölgelerin toprağı,tarımı ve mevsimsel özelliklerinden ortaya çıkan yemekler dikkat çeker.

Girit Mutfağı ve Ege Mutfağı bir çok özellikleri,birbirine benzer yemek çeşitleri ile karşımıza çıkmaktadır.

Mubadele ile birlikte birbirine iç içe geçmiş bir toplum olması sebebiyle,bu durum elbette ki mutfaklarına da yansımıştır.

Girit ve Ege Mutfağı denilince de ilk akla gelen yemekler ,doğası gereği tabi ki yeşillikler,zeytinyağ ve zeytinyağlı yemekleridir.

Kabak'ta bu mutfaklar da sık kullanılan ve bir çok çeşitli yemekleri yapılan sebzelerden birisidir.

Aynı durum Sefarad Mutfağında da görülür ve Sefarad Mutfağının en büyük özelliği sıfır atık'tır.Yani mutfaklarında kabak sebzesi varsa o kabak hiç ziyan olmaz ve 3 çeşit yemeği yapılır.

Gelelim bugün ki yemeğimiz ''KABAK SIYIRMA'ya'',hem hafif oluşu,besleyici ve az malzeme kullanımı ile pratik bir şekilde pişirilerek sofraya gelmesi,hanımlar için çok büyük kolaylıktır.Kabak yetiştiriciliği artık yaz/kış olduğu içinde,ister sıcak yaz günlerinde öğün olarak isterseniz kış'ın akşam yemeği misafirleriniz için zeytinyağlı yemek olarak hazırlıyabileceğiniz lezzetli bir ikramdır.

Buyrun tarifimize..

MALZEMELER:

3 ad orta büyüklükte Kabak

6-7 dal taze soğan

4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağ

1/2 çay bardağı pirinç

1 çay bardağı su

1 ad limonun suyu (1/2 çay bardağı)

1/2 demet dereotu

ÜZERİNE:

Dereotu

Zeytinyağ

HAZIRLANMASI:

Taze soğanları küçük olacak şekilde halka doğrayın.

Sarımsakları da ufak olacak şekilde doğrayın.

Taze soğan ve sarımsakları zeytinyağının yarısı ile kavurmaya başlayın.

Pirinci 10 dakika sıcak suda beklettikten sonra ,kavrulan soğan ve sarımsaklara ekleyin.

Suyunu verin ve pirinçler diri kalacak şekilde pişirin.

Kabakları yıkayın ve uç kısımları kesin.

Çekirdekli kısma gelene kadar ince şeritler halinde uzun çıkarın.(Sıyırma aparatı ile kolayca yapabilirsiniz)

Pirinçler pişme kıvamına gelince kabakları,limon suyunu ve dereotunun yarısını ince doğrayarak ilave edin,karıştırın.

Tuz serpin ve 15 dakika pişirin.

Servis tabağına spagetti sarar gibi çevirerek alın.

Üzerine ayırdığınız dereotunu ve az zeytinyağ gezdirin.

İster ılık isterseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..