Haber: Mert Osman Erman

Takımın 25 yaşındaki ofansif gardı Joshua Sills, beş günlük bir duruşmanın ardından Ohio'daki bir jüri tarafından suçsuz bulundu.

Mahkeme kararının ardından Bay Sills, "Hiçbir şey yanlış yapmadım ve bu bugün kanıtlandığı için mutluyum," dedi.

Savcılar, Bay Sills'in Aralık 2019'da pikap kamyonunda bir kadına saldırdığını iddia etmişlerdi.

Jüri, Cuma günü yaklaşık üç saat süren bir değerlendirmenin ardından kararını verdi.

NFL, kararın ardından bir açıklama yaptı: "Eagles'a Sills'in komiserin muaf listesinden çıkarıldığını ve kulübe katılma hakkının olduğunu bildirdik."

Bay Sills, NFL'in muaf listesinde Şubat ayından bu yana bulunuyordu - takımın Super Bowl'a katıldığından sadece iki hafta önce - bu durum onun antrenmanlara veya maçlara katılmasını engelliyor ve onu kadrodan çıkarıyordu.

"Sills artık futbol kariyerini inşa edebilecek, kişisel olarak büyüyebilecek ve seçtiği her şeyde başarılı olabilecek," dedi savunma avukatı Michael Connick, Philadelphia Inquirer'a göre.

"Bu suçlamayla suçlanması ne yazık ki üzücüydü. Ona bir Super Bowl görünümüne mal oldu. Hayatına onurlu bir şekilde devam edecek."

Eagles, Bay Sills'in takımın aktif kadrosuna döneceğini söyledi.

"Tecavüz ve kaçırma" hakkındaki yasal işlerin Josh Sills ile ilgili mahkeme tarafından sonuçlandığına ve suçsuz bulunduğuna dair bilgi sahibiyiz," takım bir açıklamada bulundu.

Bay Sills, Eagles'a seçilmemiş serbest bir oyuncu olarak katıldı.

Takımın 2022'de yeni gelen bir oyuncusu idi ve geçtiğimiz yıl bir düzenli sezon oyununda oynadı.