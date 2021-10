RÖPORTAJ: Habib BABAR

O tam bir Türkiye ve Türk müziği hayranı… Şebnem Ferah ile birlikte 26’yı aşkın ili gezdi, konserler verdi. Özellikle İstanbul ve Bodrum ‘a hayran dünyaca ünlü Rock şarkıcı ABD’li Joe Lynn Turner… Yunanistan konserinden hemen sonra 10 günlük tatil için yine Türkiye’yi tercih etti ve eşi Maya ile soluğu İstanbul’da aldı. Bol ödüllü yönetmen Ömer Sarıkaya karşıladı. İstanbul’un tarihi yerlerini gösterdi Turner çiftine… Bizde Dünyaca ünlü şarkıcıyla röportaj yapmak için Sultanahmet’te bulunan Grand Balyan Otele’in yolunu tuttuk. İşletmeci Bayram Fırat ile birlikte , otelin manzarasıyla insanı büyüleyen teras katına çıkarak bizi bekleyen Turner, çiftiyle bir araya geldik. Sazımıza, türkülerimize hayran ünlü Rock sanatçıyla yemekte keyifli bir röportaj gerçekleştirdik… Haydi buyurun bu sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 2 Ağustos 1951'de Hackensack, New Jersey'de (ABD) dünyaya geldim. Daha çocukken akordeon çaldım, klasik Rhythm and Blues (R&B) için bir takdirle büyüdüm. Gençliğimde başarılı bir gitarist oldum. Lisedeyken Joe, Ezra'yı kurdum. Orijinal materyalleri seslendirdim ve üzerimde büyük etkisi olan sanatçıların şarkılarını coverladım. 1976'da JLT, R&B, pop, country, caz ve melodik rock'ın eklektik bir karışımı olarak tanımlanan bir grup olan Fandango ile ulusal başarımın ilk tadına vardım. Grubun dört albümünün tümünde şarkı söyledim ve gitar çaldım. Fandango, The Allman Brothers, The Marshall Tucker Band, The Beach Boys ve Billy Joel gibi çok sayıda sanatçıyla turneye çıktım.

ETKİLENDİĞİM GRUBUN KARŞISINDAYDIM

SONRA NE OLDU PEKİ?

1989 kışında, Ritchie Blackmore ve Deep Purple, Ian Gillan'ın yerini alacak bir solist arıyordu. Ben hiç zaman kaybetmeden bu gruba katılmak için girişimde bulundum. Fate'in ikinci bir ironik bükümünde seçmelere davet edildim. Hayal ettiğim, etkilendiğim grubun önündeydim. Artık onlarla birlikte hayallerime kavuşacaktım. "Slaves and Masters" albümünü çıkardık. Körfez Savaşı'nın ortasında kapsamlı bir dünya turu başladık. Birçok grup çalkantılı zamanlarda seyahat etmekten korktukları turlarını iptal ederken, Purple ve JLT yoluna devam etti. Artık dünyaca tanınan sanatçılar kervanına katılmıştım. Daha sonra konserden konsere koşmaya başladım. Albümler birbirini takip etti. Müzik dünyasına bomba gibi düşmüştüm.

KAÇINCI SANAT YILINIZ?

Tam olarak 50 yıldır müzik dünyasının içindeyim. Bugüne kadar 60’ı aşkın albüm yaptım. Binlerce konser verdim. Her albümüm ve konserim büyük ilgi gördü. Hayranlarım her zaman beni büyük bir zevkle dinledi.

MÜZİĞİN DIŞINDA OYUNCULUKTA YAPTINIZ, HANGİ FİLMLERDE OYNADINIZ?

Ben Pat Benatar ile ‘Bir Tur’ ve "Mavi Şeytan" filminde rol aldım.

DÜNYACA ÜNLÜ BİR ÇOK SANATÇIYLA TANIŞTIM

HANGİ SANATÇILARLA ÇALIŞTINIZ?

Ben müzik dünyasının dünyaca ünlü isimlerinden Billy Joel, Cher, Michael Bolton, Mick Jones (Yabancı), John Waite (The Babys) gibi çeşitli sanatçılarla çalıştım. Bolton ,beni radyo ve televizyon için şarkı söyleme ve karakter seslendirme yapma gibi kazançlı bir işe girmeye teşvik etti. Bu, bana herhangi bir grubun veya projenin ticari başarısına bağlı olmayan sabit bir gelir sağladı. 1987'de JLT, Yngwie Malsteen'in Yükselen Gücü'nün bir üyesi oldum. Malmsteen için tarihte bu noktaya kadar ticari olarak en başarılı albüm olan "Odyssey" ile sonuçlandı. Bir takip dünya turu, Rusya'da "Trial By Fire: Live in Leningrad" albümüm ve videom tükendi.

ŞEBNEM FERAH İLE 26 İLDE KONSER VERDİM

TÜRKİYE’DE KONSER VERDİNİZ Mİ?

Tabii… Sanatçı dostum Şebnem Ferah ile Bodrum başta olmak üzere 26 ilde konserler verdim. Konserlerimiz büyük ilgi görmüştü. Türkiye’yi ve Türk insanını çok seviyorum. Antalya’da çok yaşadım.Türk müziği de hoşuma gidiyor. Hele hele bağlama hastasıyım. Bağlama çalmayı çok istiyorum. Yunanistan’da ki konserimde bağlama çalmayı denedim. Gerçekten çok güzel bir esntürman. En büyük isteğim bir Türk sanatçıyla çalışmak. Bir Türk sanatçının da yanımda olmasını benimle birlikte konserlere gelmesin isterim. Türk sanatçılardan Şebnem Ferah’ın dışında bir dönem Tarkan ile görüşüyorduk. Ancak Uzun bir süredir pek görüşemiyoruz.

TÜRK MÜZİĞİNİ NASIL BULUYOR SUNUZ?

Tek kelime ile harika. Çok başarılı müzisyenler var. Türk müziğini dinlemek bana inanılmaz keyif veriyor. Biraz öncede ifade ettiğim gibi bir Türk sanatçıyla birlikte çalışmak isterim.

HAYATIMIN KADININI TAKSİM’DE BULDUM

İSTANBUL’U NASIL BULUYORSUNUZ?

(Kahkaha atarak yanıt veriyor bu sorumuza…) İstanbul büyüleyici bir şehir. Tabii hayatımın aşkını bulduğum bir yer.

NASIL YANİ?

Rus asıllı eşim Maya ile tanıştığım yer… Hayatımın aşkını bulduğum şehir…

NASIL TANIŞTIĞINIZI ANLATIR MISINIZ?

Biz eşim Maya ile Rusya’da tanışmıştık. Yıllar sonra Taksim’de dolaşırken onu gördüm karşımda. Çok şaşırmıştım. Boşuna dememişler dünya küçüktür diye. O günden sonra hiç ayrılmadık. Tam olarak 13 yıldır evliyiz. Onunla çok mutluyum. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim.

PEKİ YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Evet… Bir birinden güzel projelerim var. Ben hayranlarım için proje üretmeyi onlara güzel şeyler sunmayı çok seviyorum. Hayranlarımın mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum. Çünkü bizleri zirvede tutan onlardır.

TÜRK HAYRANLARINIZA EN SON NELER SÖYLEMEK İSTER SİNİZ?

Ben her zaman onlarla olmak istiyorum. Onları yalnız bırakmak istemiyorum.

DOĞUM YERİ: ABD

BEĞENDİĞİ RENK: KIRMIZI

HOBİLERİ: Müzik dinlemek, kitap okumak, spor yapmak,seyehat etmek.

FOBİLERİ: Yüksekten korkarım.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler

Ben teşekkür ederim.