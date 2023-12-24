İlk yarıda ofansif tarafı güçlü olan rakibi iyi kontrol ettiklerini düşündüklerini, defansif olarak bazı anlarda rakibi durdurmak istedikleri pozisyonlarda zorlandıklarını ifade eden Tralhao, şunları dile getirdi:

"Planladığımızdan farklı oldu ve maçın daha ilk pozisyonunda rakibimiz bize üstünlük sağladı. Bu gerçekten bizim oyun planımızda küçük pürüzlere sebep verdi. Çünkü ikinci yarıda oyuna başladığımızda 2-0 geriye düşmüş olan bir Antalyaspor vardı. Ama yine o bizim hep her hafta bahsettiğimiz o oyuncu karakteri, takım karakteri, gerçek takım reaksiyonunu sahaya gösterdi bugün takımımız. Defansif olarak rakibine göre daha agresif oynayan, ofansif olarak da öne geçmek, beraberliği yakalamak için takımımın yeteri kadar şans bulduğunu düşünüyorum. Rakibimizin evinde oynadığı maçlara ne kadar güçlü olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda zor bir rakibe karşı böyle bir deplasmanda gerçekten ikinci yarıyı çok iyi oynadığınızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bizim için ilk ve ikinci yarısı birbirinden farklı bir maç hikayesi ortaya çıktı. Birinci yarı ve ikinci yarının sonuna baktığımızda en azından buradan 1 puanla ayrılmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz."