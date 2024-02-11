Haber: Damla Oya Erman

Bezos'un bu hafta gerçekleştirdiği hisse satışı, şirketin şubat ayında duyurduğu bir planın bir parçasıydı. Bu plana göre, Bezos'un yıl sonuna kadar toplam değeri yaklaşık 8.5 milyar dolar olan 50 milyon hisseyi satması planlanıyordu.

Amazon'un 2023 vekaletname bildirimine göre, Bezos Aralık ayının sonunda şirketin neredeyse %10'unu oluşturan 988 milyon hisseye sahipti ve tüm hissesi yaklaşık olarak 168 milyar dolar değerindeydi.

Bloomberg Billionaires Index'e göre, Amazon hisselerindeki hızlı yükseliş, Bezos'un tahmini servetinde 22.6 milyar dolarlık bir artışa neden oldu. Bu yükseliş, Bezos'u dünyanın en zengin insanları listesinde ikinci sıraya taşıdı, servetinin yayına hazırlandığı sırada 200 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bezos'un hisse satışının arkasındaki kesin neden bilinmese de, bu satış, onun ve Elon Musk'ın serveti arasındaki farkı azaltarak Bezos'u dünyanın en zengin insanları listesinde Tesla CEO'sunu geçmek için bir adım daha yaklaştırıyor.

Bu hafta gerçekleştirilen Amazon hisse satışından önce, Bezos'un net değeri sadece Musk'ın 200 milyar dolarlık servetinin 5 milyar dolar gerisindeydi, bu da "#1 milyarder" unvanının yakın olduğunu gösteriyordu. Ancak Musk'ın net değeri, Bloomberg'in Billionaires Index'e göre, sonraki günlerde 209 milyar dolara yükseldi. Bu durumda, Bezos'un Musk'a yetişmek için mücadelesi sürüyor.

Bezos, ilk kez 2017'de dünyanın en zengin insanı unvanını aldı ve o zamandan beri sıralamada üst sıralarda yer aldı. Ancak Bezos'un serveti bu yıl hızla artarken, Musk'ın serveti Tesla'nın hisselerindeki düşüş nedeniyle azaldı.

Bezos'un bu haftaki hisse satışı, Amazon varlıklarının büyük bir kısmını boşaltma tarihiyle yeni bir adım değil. Ancak bu, 2021'den bu yana yaptığı tek büyük satıştı. Önceki satışlarında Bezos, şirketin hisselerindeki hızlı artışlardan faydalandı ve büyük miktarlarda hisse sattı.