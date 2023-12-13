Ankara

Avustralya'daki ulusal haber servisi 9News'un haberine göre, ülkenin Meteoroloji Bürosu, Jasper Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin kuzeyinde etkisini göstermesi beklenen kasırganın Queensland eyaleti kıyılarını vurduğu kaydedilen açıklamada, bölge sakinleri şiddetli ve yoğun yağışlara karşı uyarıldı.

Kategori 2 seviyesine ulaşan kasırganın özellikle eyaletin kuzeyindeki Cooktown ile Port Douglas kentleri arasında kalan bölgede ani sellere yol açabilecek yoğun yağışlara neden olacağı vurgulanan açıklamada, bölge halkı saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlara karşı uyarıldı.

Açıklamada ayrıca bölge halkına kasırga nedeniyle meydana gelecek ani seller ve yağışlara karşı yetkililer tarafından açıklanan güvenli bölgelere sığınmaları tavsiye edildi.