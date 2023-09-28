Haber: Damla Oya Erman

SLIM, 6 Eylül tarihinde H-2A roketi ile fırlatıldı ve Japonya Havacılık Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya yörüngesindeki ilk kritik aşamayı başarıyla geçerek önemli bir kilometre taşını tamamladı.

Şimdi, SLIM, uzayın derin boşluğunda Dünya'yı gösteren ve gezegenimizi yarı gölge içinde tasvir eden bir fotoğraf çekti. Bu fotoğraf, SLIM'in Ay'a inişi sırasında konumunu belirlemesine yardımcı olacak kamera sisteminin bir testi olarak çekildi.

21 Eylül'de JAXA, bu etkileyici görüntüyü SLIM hesabı üzerinden (eski adıyla Twitter) paylaştı. Fotoğraf, Dünya'dan yaklaşık 100 bin kilometre (62.000 mil) uzaklıkta çekildi ve siyah-beyaz olarak görüntülendi. Çift kamera tabanlı görüşe dayalı navigasyon sistemi, uzay aracının içinde bulunan verilerden krater pozisyonlarını tanımlamak için tasarlandığı için bu fotoğraf tek renkli olarak çekildi.

JAXA'nın SLIM hesabı ayrıca Japonya'nın merkezi konumda olduğu bir görüntüyü ve uzaktaki Ay'ın yerini gösteren bir görüntüyü paylaştı. SLIM'in son hedefi olan Ay, bu fotoğrafta zorlukla görülebiliyor.

SLIM şu anda Ay'a uzun bir yolculuk için bir sonraki adımlarını atıyor. "Ay Keskin Nişancısı" olarak da bilinen SLIM, 26 Eylül'de saat 01:00'de (Japonya Standart Zamanı'na göre 10:00) ikinci bir ayarlama manevrası gerçekleştirdi. Uzay aracı, bu manevra sırasında ana motorunu ve tutum kontrol jetlerini 70 saniye boyunca ateşledi ve böylece yörüngesinin Dünya'ya en yakın noktasından uzaklaşarak yeni bir planlanmış yörüngeye geçti.

JAXA henüz Ay'a iniş için belirli bir tarih vermedi, ancak uzay aracının lansmandan Ay'a ulaşmasının üç ila dört ay süreceğini belirtti. Bu uzun yolculuk, hafif uzay aracının yakıtını ve kütlesini tasarruf etmesine yardımcı olacak. SLIM, Ay'a iniş sırasında hedefine 100 metre yaklaşabilme yeteneğini sergilemeye hazırlanıyor. Bu başarı, gezegenlerarası keşif için daha zorlu iniş bölgelerini daha erişilebilir hale getirme hedefini taşıyor.