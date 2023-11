Haber: Damla Oya Erman

Pazartesi günü yapılan bu açıklama, 25 yaşındaki genç yeteneğin büyük bir transferin eşiğinde olduğunu gösteriyor.

Yamamoto'nun serbest kalmasıyla birlikte, MLB'nin önde gelen takımlarının dikkatini çekmesi ve yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kontrat alması bekleniyor. Bu transferde büyük bir rekabetin başlaması ve teklif sürecinin 4 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Genç yetenek, kariyerinin erken dönemlerinde Japonya Profesyonel Beisbol Ligi'nin (NPB) en iyi başlangıç atan oyuncusuna verilen Eiji Sawamura Ödülü'nü üç kez kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon sergilediği etkileyici performansla, galibiyetler, ETA ve strikeoutlarda üçüncü ardışık Triple Crown'unu kazandı.

Yamamoto'nun hızlı top yetenekleri, uluslararası arenada da kendini gösterdi. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmanın yanı sıra, Mart ayında düzenlenen Dünya Beisbol Klasik'i'nde de takımına zafer yaşattı.

Bu genç ve yetenekli serbest oyuncunun transferi beisbol dünyasında nadir bir olay olma özelliği taşıyor. The Athletic'in raporuna göre, New York Yankees, New York Mets, Boston Red Sox ve LA Dodgers gibi büyük takımların Yamamoto'ya ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Yamamoto'nun bu transferle birlikte, Japonya'dan MLB'ye geçen isimler arasında Ichiro Suzuki, Hideki Matsui ve mevcut yıldız Shohei Ohtani gibi başarılı oyuncuların izinden gitmeye hazırlandığı ifade ediliyor.