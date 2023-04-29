Ankara

Japonya Büyükelçilik Rezidansı'ndaki törene, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı.

Suzuki, burada yaptığı konuşmada, iki buçuk yıldan fazla Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev aldığını belirterek, yeni görevine 5 Mayıs'ta Avustralya'nın başkenti Kanberra'da başlayacağını söyledi.

Ankara'daki görev süresi boyunca göremediği birkaç yer olduğunu ifade eden Suzuki, "Türkiye güzel bir ülke, bu yüzden kesinlikle buraya tekrar geleceğim." dedi.

Suzuki, etrafındaki kişilerden sürekli "Türkiye'de en çok neyi özleyeceksin?" sorusuna maruz kaldığını, kendisinin de her zaman "Türk kahvaltısı" yanıtını verdiğini dile getirdi.

Türkiye'den ayrılacağı için üzüntülü olduğunu aktaran Suzuki, duygularını şöyle ifade etti:

"Geriye dönüp baktığımda, açıkçası en çok özleyeceğim şeyin belki de burada tanıştığım insanlar olacağını itiraf etmeliyim. Gittiğim her yerde büyük bir misafirperverlik gördüğüm için Ankara'nın en şımarık büyükelçisi olduğumu düşünüyorum. Türk halkının bana gösterdiği dostluk her zaman çok samimi ve duygulandırıcı olmuştur."

"Samimiyet ve içtenlik"

Suzuki, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Japon ve Türk mükemmel çalışma arkadaşlarına sahip olduğunu kaydederek, "Ekibimizin karakterinin özünü tek bir kelime ile ifade etmem gerekirse, muhtemelen 'samimiyet ve içtenlik' doğru kelime olacaktır. Çok yüksek profesyonellik ruhuyla görevlerine bağlılıklarını her zaman takdir etmişimdir." sözlerini sarf etti.

Türk bürokratlarının yetkinliğinin takdire şayan ve iş dünyasının son derece enerjik olduğunu aktaran Suzuki, "Elçiliklerden ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda büyükelçi ve diplomatla çalıştım. Bu nedenle Ankara'da gece gündüz yaptığım fikir alışverişleri her zaman son derece aydınlatıcı ve ufuk açıcı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Suzuki, tören sırasında, Ankara Büyükelçisi olarak son büyük görevini yerine getireceğini söyledi ve ikili ilişkilere olan bağlılıktan dolayı gösterdiği üstün başarı için Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'ya büyükelçi ödülünü takdim etti.

Sabancı'nın, Bridgestone, Toyota, Yazaki gibi Japon otomotiv sektörü firmalarını Türkiye'ye davet ederek yatırımların gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Suzuki, böylece iki ülke arasında ikili ticari ve ekonomik bağların güçlendirildiğini kaydetti.

Suzuki, Sabancı'nın kültürel alanda da katkılarına değinerek, "Kırşehir'de büyük bir arkeolojik alan olan Kaman Kalehöyük'te bulunan Prens Mikasa Vakfı'nın çok aktif bir yönetim kurulu üyesidir. Bu, imparatorluk ailemizin adını taşıyan dünyadaki tek Japon vakfı ve 2017 yılındaki kuruluşundan bu yana faaliyetlerinin özel bir destekçisi olmuştur." dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage da Suzuki'nin görev süresince Japonya ve Türkiye arasında köprüler kurduğunu ve bu köprüleri güçlendirdiğini vurguladı.

Armitage, Suzuki'nin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir enerji kattığını, Japonya'nın Türkiye'deki profilini yükseltmek için harika bir iş çıkardığını ifade ederek, Avustralya'daki görevi için iyi dileklerini aktardı.

AA