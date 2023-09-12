12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.
28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.
36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.
AA