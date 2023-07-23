Haber: Mert Osman Erman

Gazelle'in babası Jamshid Sharmahd, İran-Alman iş adamı olarak hapse mahkum edildi ve "yeryüzünde bozgunculuk" adı altında ölüm cezasına çarptırıldı - İran rejimi tarafından muhalefetin ifadesi olarak kullanılan geniş ve belirsiz bir terim. Amnesty International, duruşmasını bir göstermelik olarak kınadı.

Babasıyla son iki yıldır konuşmaya izin verilmediğinden dolayı, Gazelle'i annesi, bir gece ortasında uyandırdı ve babasının İran'daki hapishane hücresinden aradığını söyledi. Gazelle, birkaç gün sonra Los Angeles'taki evinden bana yaptığı açıklamada, "Daha önce idam edilmiş olup olmadığını bile bilmiyorduk ve bize söylememişlerdi" dedi.

Babası, neredeyse üç yıldır İran hapishanesinde tek kişilik hücrede dünyadan kopuk halde bulunuyor. Bir saatlik telefon görüşmesi sırasında kızı birdenbire babasının idam cezasından haberdar edilmediğini fark etti.

Bu ayın başlarında Gazelle Sharmahd, babasının durumundan dolayı Almanya'da sekiz üst düzey İran yargı ve istihbarat yetkilisinin insanlığa karşı suçlar nedeniyle soruşturulması için Alman devlet savcılarına suç duyurusunda bulundu.

Babası dişlerini kaybetmiş - beslenme yetersizliği veya şiddet nedeniyle - bu nedenle yemek yiyemiyor. Parkinson hastalığından muzdarip olduğu için yürüyüp konuşamıyor ve doğru ilaçları verilmiyor.

Gazelle Sharmahd, "Onu bu ölüm hücresinde yavaşça öldürüyorlar. Ama eğer bunu atlatabilirse, onu asarak halka açık bir şekilde öldürüyorlar" dedi. "Babam için halka açık bir infaz istiyorlar, terör mesajı vermek için: rejime karşı çıkan herkese, işte asılı duran bu kişiye bakın, size bunu yapabiliriz."

Jamshid Sharmahd, İran'da doğdu, Almanya'da büyüdü ve çift vatandaşlığa sahip. 2000'li yılların başında ABD'de kendi teknoloji şirketini kurmadan önce Siemens için mühendis olarak çalıştı.

İran'ın bir siber saldırı hedefi olduğunda, İran hükümetine karşı açıkça muhalefetini dile getirmeye başladı.

Ancak üç yıl önce, iş gezisinde Dubai'deki bir aktarma sırasında kaçırılarak İran hapishanesine götürüldü. Suçlamaların listesi sonsuz gibiydi: Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar için casusluk yapmaktan, birçok terör saldırısını gerçekleştirmekten, İran ve AB politikacıları suçlamaların sahte olduğunu söylüyor.

Gazelle, babasının serbest bırakılması için uzun süredir kampanya yürütmekte, ancak Alman hükümetinden pek destek alamadığını söylüyor. Bu nedenle, babasının tedavisine ilişkin suç duyurusunda bulunmuş ve insanlığa karşı suçlar veya savaş suçları evrensel yargılama ilkesini kullanmıştır. Bu, suçların işlendiği yere bakılmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde suçluların yargılanmasını sağlar.

Gazelle Sharmahd'ın Alman avukatı Patrick Kroker, geçen yıl Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eski bir görevlisini Suriye'de işlenen işkence ve cinayet suçlarından dolayı yargılamak için bu ilkeyi kullanmış ve Almanya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak İran yetkililerinin nasıl tepki vereceği belirsiz ve Gazelle Sharmahd hala babasının her an idam edilebileceğinden korkuyor. Almanya, Avrupa'daki en büyük İran diasporasına sahip. Ancak İranlı-Almanlar, Alman hükümeti tarafından göz ardı edildiklerini belirtiyor. Bir protesto gösterisinde tanıştığım İran asıllı Alina, Gazelle Sharmahd'ın babasını kurtarmak için verdiği mücadeleye hayranlık duyduğunu söyledi. Ancak İran tarafından hedef alınma korkusu nedeniyle gerçek adını ve fotoğrafını yayınlamak istemedi.

İranlı-Almanlar, Jamshid Sharmahd'a yönelik siyasi desteğin yetersizliği konusunda öfke duyuyor ve bu da onları savunmasız hissettiriyor. Alman vatandaşı olmasına rağmen Alina, kendisinin veya ailesinin başına aynı şey gelse Alman hükümetinin yardımcı olmayacağına inanıyor. "Ülkemin arkamda olduğunu biliyorum. Yalnızım." İranlı-Almanlar, babasının yardım talebinin geri çevrileceğinden, babasının bir "gerçek" Alman vatandaşı olarak görülmediğini düşünüyor. Başkaları da insan hakları yerine ticareti öncelikli tutmakla suçluyor. İddiaları Alman Dışişleri Bakanlığı'na ilettim ve bakanlık, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un idam cezasını "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini belirtti. Ancak İran'ın Bay Sharmahd'ı yalnızca bir İran vatandaşı olarak gördüğünü ve Almanya'ya diplomatik erişim sağlamadığını da belirtti. "Bay Sharmahd'a olan ilgimizi en üst düzeyde, tüm mevcut kanallar ve her fırsatta savunmaya devam ediyoruz. İdam cezasının uygulanması ciddi sonuçlar doğurur." Ancak İranlı-Alman toplumu hala hayal kırıklığı içinde. Birçok kişi İran tarafından tehdit edilmiş ve zulme uğramış hissediyor. Ancak Almanya tarafından da korunmuş hissetmiyorlar. Unutulmuş gibi.