Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü gerçekleştirilecek Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü gerçekleştirilecek
İzmir

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Büro Amirliği görevlilerince kentte dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda bir organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.