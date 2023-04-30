İZMİR AA- Köy okullarındaki öğrencileri kodlama eğitimi ile tanıştırmayı amaçlayan proje kapsamında, İzmir'in Torbalı, Bornova ve Bergama ilçelerinde belirlenen 5 köy okulundaki 125 öğrenci ve 10 öğretmen için eğitim araçları gönderildi.

Ocak ayından itibaren kodlama eğitimi alan öğrenciler, hazırladıkları "Gelecekteki Okulunu Hayal Et" temalı kodlama projelerini, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen fuarla tanıttı.

Fuara öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Amazon Türkiye gönüllüleri de katıldı.

"Geleceğe doğru önemli bir adım"

Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan, yaptığı açıklamada, öğrencileri STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) ilkeleriyle tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin kodlama üzerinden mühendislik becerisine sahip olmaları için bir hayal kurduklarını belirten Orhan, şöyle konuştu:

"Bu hayali tüm dünyada bir büyük global vizyon olarak kuruyoruz ama Türkiye bacağında bu hayale de sağ olsunlar Hayalime Ortak Ol Topluluğu'yla birlikte hayata geçiriyoruz. Topluluk gerçekten hayalimize ortak oldular ve onlar sayesinde İzmir'i bir pilot bölge olarak belirledik. Buradaki köy okullarındaki çocuklara kodlama, kodlamayla birlikte problem çözme, bu yolla hem motor becerilerini geliştirme hem de zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek için bir program başlattık."