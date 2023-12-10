Günlerdir yerel seçimleri, ittifakları ve adayları konuşuyoruz...

Ancak öncelikle konuşulan iller İstanbul ve Ankara... Sanki öteki iller önemli değilmiş gibi!

Merakla Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir ile ilgili bir gerçekçi haber veya yorum duyarım diye bekliyorum ama nafile!

Neden acaba?

AKP - MHP itiifakı gözünü illaki İstanbul ve Ankara'ya dikmiş, başka bir şey dediği yok gibi!

Oysa ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır çok kötü yönetiliyor. Belediyeyi mezhepçilik ve etnik kimlikler esir almış! İzmir'li belediyecilik hizmeti alamıyor...

"Sokak Kedisi" isimli YouTube kanalı gelmiş İzmir'in İstiklal Caddesi muadili olan Kıbrıs Şehitleri Caddesinde halkla röportaj yapıyor. Röportaja konuk olanların nerede ise tamamı CHP'li veya CHP'ye oy vermiş ama çoğunluğu CHP'den ve Tunç Soyer'den memnun olmadıklarını söylüyor.

Buna karşılık AKP -MHP bloğu ne yapıyor? Hiç bir şey yapmıyor ... Seçimi kazanmak için her ortam oluşmuş ama Cumhur İttifakı'ndan çıt yok!

Nihayetinde siyasetin amacı seçim kazanmak ve yönetmektir. Ama Cumhur İttifakı nedense İzmir konusunda çok atıl duruyor ... Eminim ki, geçmişte olduğu gibi İzmir'e yine kazanamayacak bir aday koyup burayı CHP'ye bırakacaklar!

İzmir, CHP'nin kalesi değildir ancak bilhassa "derin siyaset" tarafından CHP'ye bırakılmaktadır. Düşünün bakalım niçin?

Yazıp duruyorum, yerel seçimlerde zımni bir paylaşım söz konusudur. Partiler belirli şehirlerde birbirinin ayağına basmamakta ve kazanmak için adımlar atmamaktadır.

Bunun sebebi, "derin siyaset"in toplumun belli kesimlerinde artan psikolojik depresif basıncı kontrollü bir şekilde dışarı atmak için bu şehirleri bir vana olarak kullanmak isteyişidir... Bana göre İzmir bunun merkezidir...

Ancak bu, en çok İzmir'de yaşayan halkı hizmet alamamaktan ötürü çok etkilemektedir. İzmir her şeyi ile bir dünya markası olmalıdır ve halkı refah içinde çağdaş bir kentte yaşamalıdır. Fakat bu "derin siyaset" tarafından engellenmektedir.

Siyaset oyunundaki siyaset yapıcılar maalesef aldıkları kararlar ve uyguladıkları politikalar sebebiyle bizleri yani halkı hiç düşünmediklerini gösteriyorlar!

Örnek mi? İzmir'e bakın ne dediğimi anlarsınız!