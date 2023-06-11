İzmir

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karşıyaka ilçesindeki "Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Revizyon İmar Planı" doğrultusunda 5 ayrı etapta çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Projenin 3 ve 4'üncü etapları için 29 Aralık 2020'de Büyükşehir Belediyesi ile belediyenin iştiraki İZBETON AŞ arasında yapılan protokolle yapım sürecinin başlatıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün kentsel dönüşüm projelerinde yapı güvenliğini ön planda tutarak bilimsel kontrol ve denetim mekanizmalarını işlettiği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Örnekköy 3'üncü etap kapsamındaki bir imalata ilişkin yapılan uygulama da bu titiz çalışmanın ve sağlıklı işleyen kontrol mekanizmasının sonucudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına şantiyede kontrolör olarak görev yapan personelimizin hassasiyeti doğrultusunda, 48 bin metrekare inşaat alanı olan 3'üncü etap içinde 300 metrekarelik bir imalat mühürlenmiş ve gerekli onayların ardından söz konusu bölümün yıkılmasına karar verilmiştir."

Olayın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin projelerdeki kontrol görevini son derece hassas ve sağlıklı şekilde yerine getirmesinin bir örneği olduğu savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde çokça görüldüğü şekilde üzerini örtme, sümen altı etme gibi uygulamalara İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yer verilmesi söz konusu değildir. İmalatın hızı nedeniyle ortaya çıkan bir iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorun hızla çözüme kavuşturulmuştur. Kentsel dönüşümün tüm süreçlerinde olduğu gibi imalat aşamasında da vatandaşımızın mal ve can güvenliğini temin etmek temel görevimizdir."

AK Parti'li İnan'dan tepki

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu açıklamayla Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşümde "demir çaldığını ve hatalı beton imalatını" kabul ettiğini savundu.

Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren İnan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaptıkları açıklamayla her şeyi itiraf ettiler. Zaten suçüstü yakalanmışlardı! Peki şimdi ne olacak? Biz bu konuyu gündeme getirmeseydik, siz bu usulsüzlüğe müdahale edecek miydiniz? Biz hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini gözetmeseydik siz bu açıklamayı yapacak mıydınız? Aldığınız yıkım kararı neyi çözecek? Size güvenen insanları mağduriyetleriyle baş başa bıraktınız. Diğer konut projelerine dahil olan İzmirlileri tedirgin etmeye hakkınız var mı? İzmirlilerin canını bu kadar ucuz gören bir anlayış nasıl hesap verecek?"

"Gerçekler ortaya çıksın"

Olaya neden olanların tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rezalete kim sebep oldu? Tunç Soyer mi? Bu beceriksizliğiniz diğer projelerde ve bloklarda da yaşandıysa bizi neler bekliyor olacak? 3 farklı inşaat mühendisine raporu sunduğumda, 'Bırakın oturmayı, binaya girmem bile' dediler. Biz bir daha aynı acıları yaşamak istemiyoruz! Deprem gerçeğiyle hepimiz yaşıyorken beceriksizliğinizi 'iletişim hatası' diyerek telafi edemezsiniz. Tüm mühendis ve mimar odalarını gerekli incelemeleri yapmak üzere göreve davet ediyorum! Gerçekler ortaya çıksın."

İnan, yıkım kararına ilişkin raporu da paylaştı.

AA