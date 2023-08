İzler Kaldı

22, 23 ve 24. Dönem Adana Milletvekili Ali Küçükaydın heybesinde tuttuğu şiirlerinden bir demetini “İzler Kaldı” adlı şiir kitabıyla okurlarına ulaştırdı. Bürokrat ve siyasetçi yönüyle daha çok bilinen Ali Küçükaydın bu eserinden önce de Göç Yolu Konakları (Şiir- 2013), Son Yörükten Yolda Kalan İzler (Anı- 2015) ile Yörük Obasında Bir Alman Kızı ULLA (Roman- 2021) adlı eserlerini kaleme almıştı. “İzler Kaldı” kitabının sunuş yazısında Ali Küçükaydın şiiri anlatırken şu ifadelere yer veriyor: “Bir şiir bazen çok şey anlatır, elbette anlayana. “İzler Kaldı” kuşkusuz bunlardan birisi... Çocuk doğar, her günü bir başkadır; ilk başta hareketi sınırlıdır. Sonra yavaş yavaş emeklemeye başlar. Bunu görünce ailesi sevinir, dünya onların olur. Bir de yürüse derler, dua gibi; derken çocuk düşe kalka yürümeye başlar. Sevinç çığlıkları arasında “Tay tay,” derler, köstek kesme töreni bile yaparlar. Artık bir ömür sürecek yolculuk başlamıştır. Minik izleri bastığı her yerde çıkmaya başlamıştır. Dünyada gayrı onunda bir izi vardır. Ya asırlarca kalacak, ya da silinip gidecek. Ömrün daha başında titreyen o küçücük ayak izlerine yaşlılıkta belki bir de baston izi eklenecek. Bu iki titreme arasında büyük fark vardır... Birisi umuda doğru giden yeni bir başlangıç, diğeri sonun yaklaştığının işareti. Fakat her ikisi de yaşamın bir gerçeği. Umut yolculuğu böyle şenlenir; şiirle, şarkıyla, türküyle. Bazen şendir yolculuk, bazen hüzün keser yolları, bir kara kış gibi. Serttir acımasızdır, bıçak gibi... Karı tipisi, acı poyrazı vardır bu hayatın. “Bağlandı yollarım kaldım çaresiz,” der gibi. Hani çoğu kez söylenir durur ya, şu yalan dünyada bir izi kalmadan göçtü gitti diye. Bazen de tersi söylenir, asırlar sonra silinmez izler bırakarak göçüp gidenlerin ardınca. İşte silinmeyen o izler bazen bir şiirdir, bazen geride bıraktığı bir yazılı eser, ya da insanlığın kaderini değiştiren bir buluş. Ben de bu âlemde yazdıklarımla bir iz bırakarak göçer gidersem bundan sadece mutluluk duyarım. O günleri elbette görmem olanaksız olabilir. Öyle de olsa sonra gelenler belki bir haber getirirler, neden olmasın. Kısacası, iyi bakan herkes bunu görür, bir yanda silinmiş izler, öte yanda hep canlı adımlar geçilen yolu süsler. Tercih sizin. Ben yazdıklarımın yıllar sonra okunmasını, şiirlerimin dillerde canlı kalmasını isterim. Bu kitapta, daha çok şiir sevenler için, ölçülü şiirlerime yer verdim. Serbest şiirlerimi ise; “Güle Kar Yağmış” adıyla kitaplaştırmayı uygun buldum. Yazım konusunda, her aşamada emeğini esirgemeyen Muhammet Cihangir Küçükaydın’a teşekkür ederim. Okuyucuların kuşkusuz sevgisi, sevgiye bakışı farklıdır. Güzele, güzelliğe bakışı da öyledir. Hayatınız şiir gibi olsun, şiir okuyun, şiirle kalın.”

Ali Küçükaydın Kimdir ?

12 Ekim 1948 tarihinde Kozan Dağları’nda Yörük çadırında doğdu. Babası Mehmet (Fındık Hacı), annesi Emine'dir. Adana’nın Saimbeyli ilçesi Beypınarı köyü nüfusuna kayıtlı olup ilk, orta ve lise eğitimini Kozan’da tamamladı ve hemen ardından Düziçi İlköğretmen Okulu’nda fark dersi vererek öğretmen oldu. Dokuz yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik yaparken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü bitirdi, Kaymakam oldu. Mülki idarenin çeşitli kademelerinde yirmi beş yıl görev yaptıktan sonra yönünü siyasete çevirdi. 1999 yılında DYP Adana Milletvekili Adayı oldu, kazanamadı, görevine tekrar döndü. 3 Kasım 2002’de Adana’dan AK Parti 22. Dönem Milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde de aynı ilden ve aynı partiden milletvekilliği görevini sürdürdü. Edebi yönü de kuvvetli olan Ali Küçükaydın'ın roman ve şiirleri vardır.

Yayınlanmış eserleri:

-Göç Yolu Konakları ( Şiir- 2013)

-Son Yörükten Yolda Kalan İzler ( Anı- 2015)

-Yörük Obasında Bir Alman Kızı ULLA ( Roman- 2021)

-Deli Habip Vur Emri ( Roman- 2023)

-İzler Kaldı ( Şiir- 2023)

Model Asena Ceyda Kozanlı

4 haziran 1999 Karadeniz Ereğli’de doğdu. İstanbul’a üniversite okumak için geldi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde okudu. Şarkı söylemek her zaman Asena Ceyda Kozanlı için bir tutkuydu. Üniversitenin orkestrasında yer aldı. Birçok kere sahne aldı. Modellik düşüncesi hiç yokken Sahnede keşfedildi, bir firma modelliğini yapması için teklifte bulundu. Başlarda çekinse de bu işi çok severek yaptığını fark etti. Zamanla modellik alanında kendini geliştirdi. Müziği bırakmadı fakat okul bitince şarkı söyleyebileceği sahne aramak yerine, defilelerde yer alabileceği sahneleri aradı. Yeni mezun olduğunda bir sene kadar rehber öğretmenlik yaptı. Çok güzel deneyimler kazandı, çok özel insanlar tanıdı fakat öğretmenlik mesleğinin kendine göre olmadığını anladı. Sahnede olunca mutlu oluyordu. Şu an ise defile ve çekimlere aktif olarak devam etmektedir. Aynı zamanda okuduğu alanda kendimi geliştirmeyi de sürdürmektedir. Asena Ceyda Kozanlı çok yönlü yeteneği, birikimi , kendine özgü modellik tarzı , sahne hakimiyeti gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Asena Ceyda Kozanlı gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



Boksör Buse Uncu

26 Yaşındaki Buse Uncu İzmir Urla’da Doğdu. Spor hayatı 6 yaşında Artistik Jimnastik ile başladı. Birçok farklı sporla uğraştı. Başarılar elde etti. 14 Yaşında ise BOKS sporuna geçiş yaptı. Urla’da Fenerbahçe kulübünde Boks takımında yer aldı. 2021’de Almanya’da Profesyonel Boksa geçiş yaptı. Aynı yıl 3 karşılaşmada yer alarak 3 maçı da kazandı. Şimdi yeni maç teklifleriyle ilgili değerlendirmelerini sürdürmektedir. Buse Uncu spordaki yeteneği , birikimi, sporcu yönü , kendine özgü boks stili gibi özelliklerinin yanı sıra mücadeleci ruhu, sabırlı yapısı, pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Buse Uncu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spor Spikeri Cihan Eldem

Spor spikerliğine 2006 yılında Küpe FM’de Türk takımlarının Avrupa kupası maçlarını anlatarak başladı. 2006 yılından bu yana spor medyasında spiker ve sunucu olarak görev yapmaktadır. Aktif olarak futbol, basketbol, voleybol ve tenis maçları anlatmaktadır. Bunun yanı sıra sayısız program sunumu tecrübesine sahiptir. Cihan Eldem’in bugüne kadar Çalıştığım kurumlar: Kanal D spor servisi , Dspor, Sportstv, Radyospor, Tivibuspor, , Habertürk Tv, S Sport… 1.5 yılı aşkın süredir yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier ligi, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve tenis maçları anlatmaktadır. Cihan Eldem bu mesleğe dair yeteneği , tecrübesi , birikimi , kendine özgü maç anlatım tarzı , meslekteki çok yönlü birikimi , farklı sporlarda maç anlatımlarını zenginleştiren derin hafızası ve dikkati gibi özelliklerinin yanı sıra izleyenlerin aklından çıkmayan ses rengi , pozitif enerjisi ve karizmasıyla da dikkat çekmektedir. Cihan Eldem tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Tiyatro Sanatçısı Oyuncu Doğukan Soykök

1990 Ankara doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 2015 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezinde 2 yıllık oyunculuk eğitiminden sonra sahne yaşantısı başladı. 2016 yılında “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” ilk rol aldığı oyundu. Sonra 2017 yılında “Tiyatro sporu” doğaçlama ekibinde görev aldı. Ve çeşitli çocuk oyunlarında oynadı. Bu yıllar içerisinde ilk kamera deneyimi Kamu spotlarında rol almakla başladı. Sonra” Behzat Ç “dizisinde görev aldı. “Hayat birlikte güzel” kısa filmiyle devam etti. Bu arada İşitme Engelli çocuklarla yönetmenliğini yaptığı iki tiyatro projesi çıkardı. “Bir derdimiz var”, “Kuvay-î Millîye” adlı eserlerle çocuklarla birlikte güzel bir grafik çizdi. Son olarak 2018 yılında “Kafka’nın Maymunu” adlı tek kişilik tiyatro oyununu 6 sezondur oynamaktadır. Bu oyunda özellikle makyaj büyük önem arz etmektedir. Doğukan Soykök’ün deyimi ile makyaj sanatçısı Oya Kadriye Polat annelik yapmıştır. 6 sezon boyunca makyajları Makyaj tasarımcısı Oya Kadriye Polat yapmıştır. Bu arada aynı zamanda çalışma hayatı olan Doğukan Soykök Yıllardır Ankara otogarında otobüs şirketinde bilet satış temsilciliği yaptı. Son iki senedir de özel bir market şirketinde çalışıp tiyatro faaliyetlerini birlikte yürütmektedir. Doğukan Soykök tiyatrodaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine has oyunculuk tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve karizması ile dikkat çekmektedir. Doğukan Soykök tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.



Yazar Emine İşbilen

12/07/1984 Edirne doğumlu, Şanlıurfalıdır. Devlet memuru bir anne ve babanın üç evladından ilkidir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme ve Kamu Yönetimi Lisans mezunudur. Üniversite eğitimini evli ve bir çocuk sahibiyken tamamladı. Hedeflediği Mali Müşavirlik mesleğine hazırlanma aşamasında ikinci çocuk sahibi de olup, yaşadığı ailevi problemler dolayısıyla troid kanseri ve anoreksiyaya yakalandı. O zorlu süreçte bir yandan sağlığıyla mücadele ederken biryandan da hedeflediği Mali Müşavirlik sınavını kazandı. 2016 yılında kendi Mali Müşavirlik ofisini açtı. Bu süreçte yaşadığı toplumsal sorunlarla mücadelesi devam ediyordu. O sıralar da çoğu kadının maruz kaldığı bazı yüklerle savaşıyordu. Tabi bu savaşta üzüntüden yakalandığı hastalıklarla da bir yandan mücadele ediyordu. Bu mücadelede bir yandan sağlığına kavuşmaya çalışırken biryandan da kendi ve kendi gibi kadınlara yardımcı olabilmek ve gençleri okumaya teşvik etmek için çalışmalar yapmaya başladı. Bazı STK’ların yönetiminde görev alıp, kapı kapı kırsal bölgedeki kadınlara el uzatmaya çalıştı. Yer yer toplumsal sorumluluk adına seminerler düzenledi. Ve kadın olmanın acısını en derin yaşayanlardan biri olarak söz uçar yazı kalır diyerekten Küllerinden Doğuş isimli kitabını yazarak yazarlığa ilk adımını attı. Birçok toplumsal coğrafi tabuları kendi hayatında yıkmaya çalışırken, küçük de olsa bir ışık umut olmak istedi kendi gibi kadınlara. Bu süreçleri yaşarken, yazarlık dışında da bir araştırmacı kimliğinde buldu kendini. Çünkü farkındalığa varması Emine İşbilen’i gece gündüz demeden birçok araştırmalara yöneltti. Bu sebeple hayatındaki kısır döngüleri fark edip varoluşu sorguladı yıllarca. Bu da Emine İşbilen’i çeşitli eğitimler almaya yöneltti. Birçok alanda eğitimler aldı; regresyon terapistliği, sipirütüel koçluk, kuantum, bilinçaltı dönüşümü, travma temizliği vs. Şu an hem Mali Müşavirlik mesleğini icra etmekte, hem de Küllerinden Doğuş isimli kitabının projeleriyle ilgilenmektedir. Aynı zamanda terapi ve travmaları dönüştürme alanında insanlara yardımcı olmaktadır. Emine İşbilen çok yönlü yetenekleri , çalışkanlığı , güçlü kalemi , kendine özgü çözümcül yaklaşımları , vizyonu , özgün yöntemleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Emine İşbilen tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu ve Yapımcı Esin YUM

Eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü'nde yaptı. Masters Training İnternational'da İletişim ve Empatik davranış, Kişisel imaj ve etkilime, duygusal Zeka , Empatik iletişim üzerine çeşitli eğitim programlarına katılarak eğitimler aldı. Meslek hayatına Star Tv ana haber de başladı. Star Tv iç yapımlarda koordinatör olarak Nihat Hatipoğlu , Sibel Turnagöl, gibi isimlerle çalıştı... Ayrıca iç yapım hazırlanan pek çok sağlık, yaşam, kuşak programlarında görev aldı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan kuşak programında Esra Ceyhan , SHOW TV'de Seda Sayan ile çalıştı. TRT1, TRT Müzik kanallarında farklı projelerde görev aldı. Süper Life adlı aylık cemiyet ve magazin dergisinde yöneticilik yaptı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarıyla Demet Sabancı, Feryal Gülman , Hülya Kalyoncu gibi isimlerle röportajlar yaptı. Yanı sıra aynı dergide cemiyet hayatından davetler ve güncel konular hakkında köşe yazısı yazdı. Uçankuş medya bünyesinde Petek Dinçöz'ün sunduğu Arım Balım Peteğim ve Çarkıfelek programlarında koordinatör olarak çalıştı. Yaz döneminde hobi olarak başlayıp daha sonra çok sevdiği radyoculukla tanıştı. İstanbul'un Sesi radyosunda her pazar 12.00-16.30 arasında Esin'le Bugün isimli programı hazırlayıp sundu. Sunucu olarak Beyaz Tv’de Seda İle Esin’in Rotası isimli programın hem sunuculuğunu hem yapımcılığını aynı anda yaparak izlenen ve sevilen bir projeye de imza atmış oldu… Şuan halen Tv kanallarında devam etmekte olan programların yapımcılığını üstlenmektedir. Esin Yum bu mesleğe dair yeteneği , ödüllerle tescilli başarısı , kendine özgü yapımcılığı , özgün sunum tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Esin Yum tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

OYUNCU FATOŞ BAYINDIR

Aslen Şanlıurfalı olan 29 Yaşındaki Fatoş Bayındır. İlköğrenim ve lisenin ardından Trakya Üniversitesi Lojistik bölümünü başarıyla tamamladı. Daha sonra asıl yapmayı istediği iş olan oyunculuğa yöneldi. Oyunculuk alanında eğitimler aldı. İlk Projesi Dijitalde Netflix’te Lacasada Para Var sinema filmiydi. Sonrasında Kanal D’de geçen sezon yayınlanan Operasyon 41 yarışmasına katıldı ve 3.oldu. Sonrasında Oda Sinema filmi ve emanet dizisinde yer aldı. En son olarak da Tv8 de yayınlanan Kadere Karşı dizisinde yer aldı. Menajeri Çağrı Tuğal ile yeni projeleri değerlendiren Fatoş Bayındır yaz döneminde sürpriz bir yaz projesi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fatoş Bayındır çok yönlü yeteneği , birikimi , kendine özgü oyunculuğu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Fatoş Bayındır gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

BİLEŞİK ETKİ

DARREN HARDY BİLEŞİK ETKİ adlı Kişisel gelişim türündeki kitabı Seçil Kinşan çevirisi ile Mona Kitap’tan yayınlandı. KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK SONUÇLAR Bu kitapta yutturmaca yok. Abartı yok. Sihirli bir değnek hiç yok! Sadece ve sadece başarının şaşmaz ilkeleri var… Küçük günlük kararlar sizi ya arzu ettiğiniz hayata ya da olası felaketlere götürür. Darren Hardy’nin kitabının temelini oluşturan ‘Bileşik Etki’ sisteminin ilkeleriyse sizi felaketlere savrulmaktan korur. İş hayatınızda, ilişkilerinizde ve yaşamın pek çok alanında olağanüstü başarılara olanak sağlayan, temel ilkeler bütününden damıtılarak yazılan bu kitap en doğru kararları almanızda size yardımcı olur. Uygulaması kolay, adım adım ilerleyen bu sistem, başarılarınızı artırmanıza, ilerleyişinizi planlamanıza ve arzu ettiklerinizi gerçekleştirmenize olanak tanır. Olağanüstü bir hayata sahip olmaya özlem duyuyorsanız Bileşik Etki’nin gücünden faydalanın.

‘’Ulaşması imkânsızmış gibi görünen başarılara sahip olmak için altın değerinde, güçlü ve pratik fikirler…’’ Brian Tracy

‘’Bu kitap yarışı kazanmanıza, zorluklara göğüs germenize ve hak ettiğiniz hayata kavuşmanıza yardımcı olacak.’’ T. Harv Eker

‘’Başarılarınızı birleştirip büyütmek için bu kitabı okuyun, anlayın ve bahsedilen fikirleri içselleştirin. Hayallerinize, arzularınıza ve umduklarınıza kavuşmak için dostum Darren Hardy’nin dehasından faydalanın.’’ Mark Victor Hansen

PEYGAMBERİN ENDİŞESİ

YAVUZ EKİNCİ PEYGAMBERİN ENDİŞESİ adlı kitabı Everest Yayınları’ndan çıktı.

“Ey insanlar, affedin! Affedilmeyeni affedin! Bağışlanmayanı bağışlayın!” Ödüllü yazar Yavuz Ekinci, Peygamberin Endişesi’de, bir seçilmişin cinnete evrilen bekleyişinin nabzını tutuyor: Büyük Kent’in arka mahallesinde, karısı ve kızıyla kendi halinde bir yaşam süren Mehdi, Cebrail’in “Bak!” emriyle, felaketlerle dolu bir çağın göbeğinde, tebliğ için yollara düşüyor: Ayağındaki inatçı nasırla kenti baştan başa adımlayan Mehdi’nin macerası, her şeyi gören ama hiçbir şeyi değiştiremeyen insanın çaresizliğine ayna tutuyor. Eserlerinde mitlerle gerçekler arasında incelikli köprüler kuran Yavuz Ekinci’den, arayışın, tutunamayışın, kaybedişin kaygısını her satırda hissettiren, keskin sorularla dolu bir roman; modern bir “Eyüp” masalı... O geliyor! Tüm insanlığın beklediği, seçilmiş olan geliyor. Beklenen gökte değil, yerin altında, kuyudan çıkacak. O ki Felaket Çağı’na gelecek peygamberdir. Onun boyu ne kısadır ne de uzun. Gözleri daima kırmızıdır. İki kürekkemiği arasında peygamberlik mührü taşıyandır. Onun sağ ayak başparmağında nasır vardır. O ki adı Mehdi’dir.

Yeni Anneliğin Sosyolojisi

Zehra Zeynep Sadıkoğlu ‘nun Yeni Anneliğin Sosyolojisi adlı kitabı Alfa Yayınlarından çıktı. “Yeni anneliğin sosyokültürel bağlamına duyduğum sosyolojik merakın arkasında, teyze olduktan sonraki gündelik hayat tecrübelerimin akademik bir sorgulamaya dönüşmesi hikâyesi yer almaktadır. Henüz yüksek lisans eğitimine yeni başlamış bir öğrenciyken yeğenimin doğumunu tebrik etmeye gelen komşu topluluğunda yer alan annelerin hepsinin çocuklarının yaramaz değil, fakat hiperaktif olarak nitelendirmesi beni şaşırtmıştı. Hem kendi kuşağıma hem de kendi annemin de içinde yer aldığı bir önceki kuşağın annelik tecrübelerine dair gözlemlerim ise annelik deneyimini akademik bir merakla soruşturduğum bir düşünme alanı açtı. Bu gözlemlerden en önemlisi benim gibi orta sınıftan annelerin ne kadar özverili olursa olsunlar, her daim kendilerini yetersiz ve bir şekilde suçlu hissediyor olmalarıydı. Söz konusu duygular ile uzmanlık bilgisi arasında kurduğum bağlantı ise beni annelerin uzmanlık bilgisiyle nasıl bir ilişki kurdukları ve bu ilişkiyi nasıl anlamlandırdıkları sorusuna sevk etti. Elinizdeki kitap söz konusu soruya cevap arama çabasını temsil etmektedir.”

–Zehra Zeynep Sadıkoğlu