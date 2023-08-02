Yılmaz Morgül bağış olarak aldığı akülü tekerlekli sandalyeleri Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla engelli sahiplerine teslim etti. 25 yaşındaki yatağa bağımlı ve evinden çıkamayan yüzde doksan yedi engelli olan İsmail Kerem Çevikoğlu’na sokağa çıkabilme umudu taşıyan Yılmaz Morgül “Durmak yol yola devam. Engelli bireylere, özellikle de engelli gençler ve çocuklara yardım etmeye devam edeceğim” dedi.

Müzik dünyasının güçlü sesi ve yardımsever sanatçı Yılmaz Morgül, çocuk ve genç engelliler için harekete geçti. Yıllardır pek çok engelli bireyin yardımına koşan ve dur durak bilmeyen sanatçı yardım konusunda daha çok çocuk ve genç engellilere ağırlık vereceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Emin Et adlı kuruluştan engelliler için bağış alan sanatçı, bağışı Engellsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla sahiplerine akülü tekerlekli sandalye olarak teslim etti. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Levent’teki merkezinde gerçekleşen teslim törenine katılan Yılmaz Morgül, yüzde doksan yedi engelli olan 25 yaşındaki İsmail Kerem Çevikoğlu’na ve yüzde doksan sekiz engelli olan otuz yedi yaşındaki Selim Kaplan’a teslim ederek büyük bir mutluluk yaşadı. Özellikle 25 yaşındaki İsmail Kerim Çevikoğlu’nun akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için sokağa çıkamaması ve yatağa bağımlı kalmasına çok üzülen sanatçı, özgürce hareket etme imkanı sağladığı Kerim ile yakından ilgilendi.

Akülü sandalye teslim törenine Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf yönetim kurulu üyeleri Tayyar Işıksaçan ila Arif Işık da katıldılar. Vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan “Değerli sanatçımız ve vakıf dostumuz Yılmaz Morgül’e engellilere karşı duyarlılığı ve yardımları için çok teşekkür ederiz. Bu zor günlerde engellilere maddi manevi destek olmak çok önemli. Yılmaz Morgül bunu en güzel şekilde yapan yüce gönüllü bir insan. Birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz” dedi.

MURAT ÇELİK’TEN YENİ KLİP "SİLDİM"

Arabesk ve fantezi müziği’nin sevilen seslerinden Murat Çelik, şarkısı "Sildim" ile sevenlerinin karşısına çıktı. “Kıbrıs'ın Güzelleri”, “Çekiyorum”, “Deli Desinler”, "Kime Bu İnat", "Kalbi Antep", "Sildim" şarkılarıyla başarı elde eden Murat Çelik, yeni şarkısıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Murat Çelik "Sildim" şarkısıyla ilgili duygularını "Bazen birilerini silmek, uzaklara gitmek istersiniz ya... İşte yeni şarkım tam da söyleyemediğimiz ama çok fazla hissettiğimiz, istediğimiz bu duyguyu anlatan bir şarkı" sözleriyle anlattı. "Sildim" şarkısının sözü ve müziği Davut Kılıç'a, düzenlemesi Kenan İlgen'e, ait. Şarkının klibi İbrahim Dizlek yönetmenliğinde Kıbrıs'ta çekildi.

“Metin Oktay” İmzalı Formayı Şehit Çocuğuna Hediye Etti

Kariyeri boyunca 24 takımda forma giyip, 600'den fazla maça çıkarak 351 gol atan 1. Ligde 3 kez, 3. Ligde 2 kez gol kralı olan Galatasaraylı eski milli futbolcumuz Papen Mustafa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanlığı’nda bir şehit çocuğumuzun dileğini yerine getirdi.

Yakın arkadaşı ve babası Kıbrıs Gazisi olan Şeniz Ulusoy’un kendisine anlattığı olay üzerine, Papen Mustafa kendisinde anı olarak sakladığı Metin Oktay formasını, babasını küçük yaşta vatanı uğruna şehit veren Nisa Çakal’a hediye etti.

Şehit Ayhan Çakal’ın kızı Nisa Çakal Galatasaray’a gönül vermiş bir taraftardı. Papen Mustafa’nın bu duyarlılığı karşısında salonda duygusal anlar yaşandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Önder Çelik, Galatasaray’lı futbolcumuz Papen Mustafa ve onun arkadaşı futbol organizasyonları koordinatörü aynı zamanda Kıbrıs Gazisi bir babanın kızı olan Şeniz Ulusoy’a teşekkür plaketi sundu. İBB Şehit Yakınları ve Gazi İlişkileri Şube Müdürlüğü saha koordinatörü şehit eşi Tuba Eroğlu da etkinlikte anlamlı bir konuşma yaptı.

MFÖ’ Fuat Güner’den Hüzünlü Paylaşım SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ

3. Kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un grup arkadaşı ve yakın dostu Fuat Güner, Özkan Uğur'un vefatından günler sonra yürekleri sızlatan paylaşım yaptı. Güner "Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim" dedi.

Yıllardır aynı sahneyi paylaştığı grup arkadaşının ölümüyle kahrolan MFÖ üyelerinden Fuat Güner, sosyal medya hesabından 4 eski fotoğraf ile anılarını paylaşarak Özkan Uğur için duygularını dile getirdi.

17 yaşındaydı Tanıştık bir daha hiç ayrılmadık

Fuat Güner sosyal medya hesabına; “17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkanım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.” Yazarak hüznünü dile getirince hayranlarından ve sanatçı dostlarından binlerce beğeni ve acısını paylaşan taziye yorumları aldı.

BODRUM’DA DUMAN’LI GECE

Rock müziğin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Duman, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği BtcTürk 10.Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sevilen şarkılarını konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler için söyleyen grup, repertuarlarıyla da geçmişten bugüne tam anlamıyla bir müzik köprüsü kurdu.

Kendilerine özgü yorumlarıyla seslendirdikleri türkülerle hemen her şarkıya eşlik eden coşkulu kalabalıkla ''Beni Yak'' şarkısını koro halinde seslendiren Duman Grubu, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Muhteşem performanslarının yanı sura enerjileriyle de bir an olsun eğlenceyi düşürmeyen Duman Grubu, İki saat süren harika performansları esnasında dillere dolanan şarkılarıyla Bodrum Antik Tiyatrosu’nda iz bıraktı.

NİNO VARON’UN BÜYÜKADA’DA Kİ RESİM SERGİSİ 4 AĞUSTOS’A KADAR GEZİLEBİLİR

Müzik dünyasının efsane prodüktörlerinden ve aynı zamanda ressam Nino Varon’un (79), Artvizyon Galeri tarafından Adalar Kültür ve Sanat Derneği’nde açılan “Alanino Ninovari” isimli sergisinin açılışına, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, oyuncu Hakan Meriçliler ve oyuncu Melih Çardak başta olmak üzere yüzlerce sanatsever katıldı.

Şimdiye kadar 60’ın üzerinde sanatçının müzik prodüktörlüğünü yapan ve onlara çok sayıda altın plak kazandıran Varon, “Öyle Sarhoş Olsam ki”, “Göreceksin Kendini”, “Hasret”, “Papatya Falları” gibi çok sayıda besteye de imza attı. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Tanju Okan gibi birçok sanatçının prodüktörlüğünü yapan ve ilk plaklarını çıkaran Nino Varon, ilk zamanlar boş şişeler üzerine portreler yaparak ressamlığa başladı.

Artvizyon Galeri’nin organize ettiği Adalar Kültür ve Sanat Derneği’ndeki sergi, 29 Temmuz- 4 Ağustos arası açık kalacak.

ALTIN PLAKLAR TABLO OLDU

Şu sıralar sanat dünyasında yıldızı hızla parlayan genç yetenek ressamlardan Fırat Altındal’ın, Nino Varon’a saygı çerçevesinde, sanatçının altın plak kazandırdığı 12 ünlü isme altın plak şeklinde yaptığı tablolar da sergilendi. Altın plak şeklindeki tablolarda Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Kayahan, Nükhet Duru, Tanju Okan, Emel Sayın ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçıların Fırat Altındal tarafından yapılmış yorumu yer aldı.

Yaşar Şenyüz Önce Vatan Gazetesi

Basın Bülteni 03 Ağustos 2023

Not; yerimizin durumuna göre küçük kullanalım, yerimiz sıkışırsa kullanmayalım.

ÖZGÜN’DEN 2 YENİ ŞARKI

2023 yılını yoğun konser maratonuyla geçiren Özgün, yeni şarkılarının hazırlıklarını da tamamladı.

Özgün uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü kendi single çalışması “İmtiyaz” ın yanı sıra İbrahim Erkal’ın şarkılarının seslendirildiği proje albümü için de “Seviyorum Mu Ne” seslendirdi.

İki şarkısının da kısa zamanda sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Özgün, duygusunu “konserlerde beraber söylemek için sabırsızlanıyorum” cümlesiyle dile getirdi.

ATLAR KONUSUNDA BİLGİSİ ŞAŞIRTTI

Tuğba Özerk Türkiye’de gerçekleşen geleneksel Yavru Vatan koşusu için Kuzey Kıbrıs Hükümetinin özel davetiyle resepsiyon, yarış ve kupa törenine katıldı. Özel şapka ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Özerk, ailesinin Gazi Kupası sahibi olması ve dedesinin adına her sene düzenlenen yarış nedeniyle atlar konusunda bilgisiyle herkesi şaşırttı. Coşkuyla izlenen yarış sonrası törende kazanan safkanın sahibi Erdağ Dağıdır'a kupasını KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu verdi.