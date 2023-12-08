İyi Parti'de olan gelişmeler benim için hiç şaşırtıcı değil...

Beni tanıyanlar bilir; bunların tamamına yakınını öngörmüş bir insanım.

Ancak olanlar oldu şimdi bundan sonrasına bakmak lazım!

Bana göre yapılması gereken tek şey, İyi Parti'nin "Cumhur İttifakı"na katılmasıdır. Çünkü artık geri dönülüp CHP ile bir ittifak yapılması siyaseten intihar anlamına gelir...

Bu sebeple başka bir şekilde İyi Parti'nin yerel seçimlerde başarılı olması ve hatta yaşaması mümkün değildir.

Kanımca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli İyi Parti'nin "Cumhur İttifakı"na katılmasına olumlu yaklaşacaklardır. Bu konuda zaman zaman mesajlarda vermişlerdir.

İyi Parti "Cumhur İttifakı"na katıldığı takdirde ve kendisine bırakılması halinde; AKP'nin bir türlü alamadığı İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Eskişehir gibi illeri CHP'nin elinden alabilir... Bence bu durum RTE ve Bahçeli tarafından değerlendiriliyordur!

Aksi durum olursa İyi Parti'nin bir ilçe bile kazanması zor olur... Bunu sadece ben değil İyi Parti Genel İdare Kurulunda bir sunum yapan Ahmet Zeki Üçok'un da söylediğini 06 Aralık 2023 tarihli Sözcü Gazetesinde Aytunç Erkin'in yazısından anlıyoruz...

Meral Akşener ya partisinin ölümünü kabullenecek ya da partisini yaşatma rolünü tercih edecek. İyi Parti "Cumhur İttifakı"na katılmaz ise ömrünü tamamlayacak! Önemli olan Akşener'in bunu görmesi ve 2018'den beri yaptığı hatalarının yanına bir doğru eklemesidir.

Bir de Türk Milliyetçilerinin dillendirdiği "Milliyetçi İttifak"a sıcak yaklaşması onun için şimdilik ikinci derecede yaşamsal önem taşımaktadır... Bunu da göz ardı etmemelidir!

Akşener ve İyi Parti için bu nedenlerle doğru adres "Cumhur İttifakı"dır... Bana göre Recep Tayyip Erdoğan buna bir yol açacaktır!