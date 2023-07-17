İstanbul

Bakırköy'deki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde basın açıklaması yapan Aydın, 6 Şubat'taki depremler sonrasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı binalarının yeterli yapısal emniyet seviyesinde olmadığı tespit edilerek boşaltılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla bir alan ihtiyacı oluştuğunu vurgulayan Aydın, ihtiyacın karşılanabilmesi için Kovid-19 küresel salgını döneminde 45 gün gibi çok kısa bir sürede inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin talepleri doğrultusunda üniversitenin kullanımına açıldığını ifade etti.

Aydın, "Acil Durum Hastanesi" olarak inşa edilen ve salgın döneminde ciddi bir ihtiyacı karşılayan bu hastanenin, deprem riski gibi yine bir acil durum neticesinde üniversite ihtiyacını karşılıyor olmasının, bu girişimin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin geçmişte olduğu gibi olası bir afet durumunda tüm birimleri ile üzerine düşen görevi yerine getireceğini anlatan Aydın, tıp eğitimi ile ülkede en donanımlı hekimleri yetiştiren, Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerinin ve birincilerin ilk tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetini sürdürmesine verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Aydın, geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi biriminin, Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşındığını ifade etti.

Hastanedeki ihtiyaçlar doğrultusunda, ameliyathane kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Aydın, birçok birimin ise Cerrahpaşa'nın tarihi yerleşkesinde güvenli binalarda hizmetini sürdürdüğünü anlattı.

Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin "Tek Cerrahpaşa İki Yerleşke" olarak hizmetlerine hem tarihi yeri olan Cerrahpaşa semtinde hem de Yeşilköy'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde eş zamanlı olarak devam edeceğini belirterek, birimlerin hizmet yerlerinin ve ayrıntılı bilgilerin internet sayfalarında yer aldığını kaydetti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin Atatürk Havalimanının yanı başındaki konumuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu konumumuz, bizlere yeni imkanlar da sunmaktadır. Böylece Fakültemize helikopter ve uçak ile doğrudan yurt içi ve uluslararası hasta transferleri mümkün hale gelmiştir. Üniversitemizin uluslararası sağlık markası olan 'Cerrahpaşa International'ın da aktivitesi bu sayede artmış olacaktır. Hastanenin, Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesiyle yakın komşuluğu da öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve hastalarımıza bir ferahlama fırsatı sunacaktır."

"Yeni Cerrahpaşa Projesi"

Yeni Cerrahpaşa Projesi'yle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aydın, yerinde yeniden yapılanma projesi kapsamında Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde 5 ayrı projenin eş zamanlı yürütüldüğünü anlattı.

Aydın, tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken, bir yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini aktardı.

Toplam 650 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve üç etaptan oluşan projenin 1. etap hastane yapıları bölümünün ihalesinin yapıldığını ve yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu etap, yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alana sahip sismik deprem izolatörlü hastane binalarından oluşmaktadır. Kaba inşaat süresi 2 yıl olarak öngörülen 1. etap tamamlandığında gerek hasta hizmetleri gerekse eğitim ve araştırma faaliyetleri modern imkanlara kavuşmuş olacak. Konumu itibarıyla denizden ve havadan hasta transferine imkan sağlayacak Yeni Cerrahpaşa Projesi, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir proje olarak dünyadaki sayılı sağlık merkezlerden biri olacaktır."

Yapısal güvenlik nedeniyle sağlık hizmeti sunumu durdurulan üniversiteye bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü hakkında da bilgi vermek istediğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi alanında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisine ayrılan bölümlerde faaliyetlerine devam etme imkanı bulmuştur. Bu hastanemiz de taşınma süreci tamamlandığında, en kısa zamanda yeni yerinde faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süre zarfında gerek taşınma gerekse de inşaat faaliyetlerinden dolayı öğrencilerimizden, çalışanlarımızdan ve hastalarımızdan anlayış beklediğimizi ifade ediyoruz."

AA