Haber: Mert Osman Erman

60 yaşındaki Vincenzo La Porta'nın, Napoli'deki Camorra organize suç çetesine yakın bağlantıları olduğuna inanılıyor.

La Porta, 11 yıldır firarda - ancak bu yılın başlarında Yunanistan'da kutlama yapan taraftarların bir fotoğrafında görüldü.

Naples Carabinieri polisi, "Onu ele veren şey futbol ve Napoli'ye olan tutkusuydu," dedi.

Polis, fotoğrafların Napoli'nin bu yıl ilk İtalyan şampiyonluğunu kazandığı üç on yılın ardından çekildiğini söyledi.

Polis, "Şampiyonluk zaferiyle, La Porta kutlama yapmaktan kaçınamadı," dedi.

La Porta, zaten İtalya'da suç örgütüne üyelik, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlarından inabsentia olarak mahkum edilmişti.

Polis, onu Cuma günü Yunanistan'ın Korfu adasında moped sürerken yakaladı ve şu anda İtalya'ya iade edilmeyi beklediği bir hapishanede bulunuyor.

Eğer İtalya'ya iade edilirse, 14 yıl dört ay hapis cezası çekmesi gerekiyor.

La Porta'nın avukatı AP haber ajansına "Yunanistan'da yeni bir aile kurdu... Dokuz yaşında bir oğlu var ve geçimini sağlamak için aşçı olarak çalışıyor. Kalp rahatsızlıkları var. Eğer iade edilirse, o ve ailesi mahvolacak," dedi.

Yetkililer, La Porta'nın izini sıkı bir şekilde takip ederek mali ve çevrimiçi hareketlerini izledi ve "bir yanlışlık yapmasını bekledi".

Bu yılın Mayıs ayında Napoli, 33 yılın ardından ilk Serie A şampiyonluğunu kazandığında, La Porta heyecanını gizleyemedi.

Polis, onu bir Corfu restoranının dışında bir fotoğrafta, Napoli taraftarları arasında beyzbol şapkası takmış ve takımın gök mavisi ve beyaz renklerini sallarken gördü.

Soruşturmacılar adamı yakaladıklarını biliyorlardı ve Yunanistan'a kadar onu takip ettiler.

Yunan meslektaşlarından biraz yardım alarak, Cuma günü onu gözaltına aldılar, Yunan polisi dedi.

Bu yılın Ocak ayında, on yıllarca firarda olan bir İtalyan mafya lideri, bir Google Haritalar görüntüsünün ardından yakalandı.