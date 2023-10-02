Piskoposluktan verilen bilgiye göre, Sonney soruşturması bitene kadar görevinden çekilme kararı aldı.

Kendisi hakkında bir mağdurun iddiası sonrası hazırlanan raporun ardından ayrılma kararı alan Sonney, "soruşturmalara müdahale etmemek için" görevini geçici olarak bıraktı.

Piskoposluk, iddialarda adı geçen Neuchatel kantonundaki bir rahibin de görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İddialarda adı geçen Saint-Maurice bölgesel manastırının başrahibi Jean Cesar Scarcella, eylülde görevinden ayrılmıştı.

- Zürih Üniversitesinden araştırmacılar cinsel istismar dokümanlarını inceledi

Katolik Kilisesine bağlı İsviçre Piskoposlar Konferansının görevlendirdiği Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, kilisenin topladığı 1950'lerden bugüne kadar yayımlanmış gizli dokümanları incelemişti.

Araştırmacılar, yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının ardından İsviçre Katolik Kilisesi'nde 20. yüzyılın ortasından bu yana 1002 cinsel istismar vakasının yaşandığını tespit etmişti.

Araştırmada, cinsel istismarların neredeyse hepsinin yetişkin erkekler tarafından yapıldığı belirtilirken, bu vakaların dörtte üçünün reşit olmayan kişileri içerdiği ve cinsel istismar vakalarının yüzde 30'unun okullar ve evlerde meydana geldiği saptanmıştı.

Çalışmayı yürüten Prof. Monika Dommann ve Prof. Marietta Meier yaptıkları açıklamada, "saptanan vakaların buzdağının görünen yüzü olduğunu" vurgulamıştı.

AA