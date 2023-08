İstanbul

Ekelöf, grubun kuruluş sürecini, tarzını, ilham aldığı sanatçıları ve MFÖ'den Fuat Güner ile yaptıkları düetin ortaya çıkış sürecini anlattı.

Grubu, eski Opeth ve Amon Amarth davulcusu Martin Lopez ile 2010'da kurduklarını aktaran Ekelöf, "Martin'in birkaç demo şarkısı vardı. Şarkılar için hırıltılı vokal yapan birini bulmuştu. Benden de aynısını istedi fakat ben şarkıları düz vokalle seslendirme teklifinde bulundum. Bu şekilde kaydedince daha yeni ve farklı bir tarz oluştu ve böylece Soen grubu kuruldu." diye konuştu.

Joel Ekelöf, grubun ismine ilişkin de, "Martin bir gün beni aradı ve grubun ismi Soen olsa nasıl olur diye sordu. Ben de tamam dedim. Bu ismin hiçbir anlamı yok. Sadece yaptığımız müziği bu kelimenin etrafında topluyoruz. Soen aynı zamanda birçok anlam ifade edebilir çünkü bu şekilde istediğimiz gibi gelişip ilerleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Metal müzikte tek bir türe bağlı kalmadıklarının altını çizen Ekelöf, "Gruba adını koyarken türümüzü ifade eden çok spesifik bir isim olsun istemedik. Çünkü ileride tarzımızı değiştirdiğimiz zaman başta koyduğumuz isim garip karşılanabilirdi." ifadelerini kullandı.

"Türk, Arap ve Latin müzikleri bize ilham veriyor"

Joel Ekelöf, Soen üyelerinin birçok müzisyenden ilham aldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Her birimiz farklı yerlerden ilham alıyoruz. Bana genellikle Alice in Chains ve Pink Floyd gibi grupların yanı sıra Latin folk müziği ilham veriyor. Martin ise genellikle Arap ve Türk müziğinden etkileniyor. Gençliğinde yetiştiği ortamda Orta Doğu müziklerinden çok etkilenmiş. Hatta bir defasında bana İbrahim Tatlıses'i dinlememi önermişti. Ben de kendisini çok beğenmiştim. Görüldüğü üzere sadece metal müzik değil, her türlü müzik bize ilham veriyor."

Soen'in yorumladığı şarkılarda duygusallığın ağır bastığına yönelik eleştirilere de değinen Ekelöf, "Biz müziğimizin aynı anda karanlık, sert ve duygusal olmasından korkmuyoruz. Bunların hepsi bir arada olabilir. Günümüzde metal grupları genellikle sert müzik yapmayı tercih ediyor. Biz duygusal ve sert müzik arasında bir çelişki olduğuna inanmıyoruz. Bize göre ikisi bir arada gayet iyi gidiyor." dedi.

"Metal müzik dinlediğimizde huzur bulabiliyoruz"

Ekelöf, başta İsveç olmak üzere İskandinav ülkelerinde metal müziğin yaygın olmasının nedenlerine dair şu değerlendirmede bulundu:

"Finlandiya, Norveç ve İsveç'te çok sayıda metal grubu olduğu doğru. İsveç metalini özel kılan şey, melodik olmasıdır diyebilirim. Belki bu, İsveç kültüründe melodinin her yerde olmasından kaynaklanıyordur. Burası karanlık ve soğuk bir ülke. Biz biraz mutsuzluk içinde yaşamayı seviyoruz. Özellikle İsveç'te çocukların dinlediği ninnilere bakınca genellikle hüzün hissediyorsunuz. Biz bu tür şeylerle büyüdük. Bu yüzden üzgün ve melankolik nağmeler bize huzur veriyor. Melankoli de metal müzikle çok iyi giden bir şey. Bu yüzden metal müzik dinlediğimizde huzur bulabiliyoruz. Karanlık bir müziğin bizi mutlu etmesi biraz komik bir tezat."

"Özkan Uğur'un vefatına üzüldüm"

Türk müzisyenleri çok başarılı bulduğunu ve geçen yıl eski MFÖ üyesi ünlü müzisyen Fuat Güner ile tanıştıklarını aktaran Ekelöf, "Fuat bizi Stokholm'de ziyaret etmişti. Sunduğu televizyon programı için birlikte çekim yaptık. Beraber Lotus ve Antagonist şarkılarımızı söyledik. Şimdiye kadar tanıştığım en kıymetli insan diyebilirim. Aynı yıl İstanbul'a konser için geldiğimizde bizimle sahneye çıkmak isteyip istemediğini sorduk. Çok kibar bir beyefendi olduğu için kabul etti. Konserimizde MFÖ'nün 'Vurgun Yedim' parçasını beraber çaldık." şeklinde konuştu.

Joel Ekelöf, MFÖ'den Özkan Uğur'un geçen ay vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Kayıplarından haberim oldu. Bundan ötürü çok üzgünüm. Umarım grup arkadaşları yeni bir başlangıç yapar ve müziğe devam eder." temennisinde bulundu.

Dünya turnesine Türkiye'yi dahil etmekten her zaman mutluluk duyduklarını vurgulayan Soen'in solisti, "Türk hayranlar dünyanın en iyileri arasında. İstanbul bizim için en önemli şehirlerden biri. Soen ve Türk hayranlar arasında özel bir bağ var. Bizi hep sıcak karşıladılar. Bu yüzden Türkiye'ye geldiğimizde beklentilerimiz hep yüksek." dedi.

Soen hakkında

İsveçli progresif metal grubu Soen, 2010'da vokalist Joel Ekelöf, davulcu Martin Lopez ve bas gitarist Steve di Giorgio tarafından kuruldu.

Daha sonra gitarist Cody Fory ile Lars Ahlund gruba dahil olurken, Di Giorgio'nun gruptan ayrılmasıyla bas gitara Oleksii Kobel geçti.

"Cognitive" (2012), "Tellurian" (2014), "Lykaia" (2017), "Lotus" (2019) ve "Imperial" (2021) albümlerine imza atan Soen grubu, en son albümlerinden "Unbreakable" ve "Memorial" şarkılarına klip çekti.

Soen 3 Eylül'de "Atlantis Live" Avrupa turnesi kapsamında Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.

AA