ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Saygı Duruşu ve Istiklal Marşı okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Seyhan Alkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan akademik açılış töreni, fakülte ve yüksekokullara birincilikle yerleşen öğrencilere hediyelerinin takdim ile devam etti.

Akademik Başarı belgelerinin takdimi ile devam eden tören, öğretim üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kısa sürede önemli başarılara imza atan İSTÜN, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılına, Sütlüce’deki yeni binasında girdi.

İSTÜN, Türkiye’de ilklerden olan İlaç Araştırma Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile dikkat çeken üniversitelerden biri.

2020- 2021 eğitim öğretim yılında “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilk yılında %100 doluluk oranı ile en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yer almış ve en çok burs veren üniversiteler arasında sıralamasında ilk üç içerisine girmişti.

Bilgiç Vakfı önderliğinde, sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve akademik-sanayi iş birliklerinin sağladığı avantaj ve bilgi birikimi ile kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; Bilgiç Vakfı’nın ilaç sektörü ile olan organik bağı, Türk ve dünya ilaç sektöründeki deneyimi sayesinde, üniversitenin akademik kadrosu ve öğrencilerinin birlikte geliştirilecekleri bilimsel bilginin ve teknolojilerin ürün ve hizmete dönüştürülmesine imkân sağlanarak, küresel boyutta faydalı projeler üretebilen, araştırma ve inovasyon odaklı, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirilmesi hedefliyor.