Süper Lig’in 17.haftasında Fenerbahçe ile yapılacak olan derbi öncesi sarı kırmızılı ekip liderlik yarışından kopmadı 3 puanı kapmayı başardı.

Sezonun en sıkıntılı maçlarından birini oynadı bana göre. İsteksiz, formsuz böyle olmaz. Şampiyonluk için mücadele veriyorsan her maç savaşarak oynaman lazım. Az kalsın beraberlikle sonuçlanıp yazık olacaktı giden puana. Yüzde yüzünü hala vermeyenler acaba ne zaman formlarını yakalarlar?

Artık her maç kritik her puanın ayrı bir önemi var. İcardi sakatlıktan çıktı istediği formu yakalayamadı ama İcardi’ye top getiremezsen nasıl olacak bitiricilik? Okan Hoca basın toplantısında da dile getirdi, antrenmanlar da daha sert dille futbolcularını toparlaması lazım. Bu futbolu pazar akşamı oynarsan yandın demektir. Bir önceki yazımda da belirttim oyunda ne kadar baskılı oynasan da, top sende de olsa bitiricilik yok. Şimdi gözlerimiz sabırsızlıkla derbi akşamında iyi olan kazansın diyelim…