İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

68. dakikada Trabzonspor'un Paul Onuachu ile kaydettiği golün ardından, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncularına soyunma odasına girin dedi. Maç durdu!

73. dakikada yaşanan pozisyonda faul gerekçeşiyle oyuncularına durmalarını söyleyen İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu oyuncular bir süre başkanı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı.

Başkan tüm sorumluluk ben de diyerek takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu futbolcuların hepsi soyunma odasına gitti.

Trabzonsporlu oyuncular bir süre sahada karar değişikliği olabilir gerekçesiyle bekledi. Hakem Ali Şansalan oyunu bekletti. Tüm bu gelişmelerin ardından Kaptan Mehmet Yeşil soyunma odasından gelerek hakemlerin elini sıktı ve kendilerini beklememelerini oyuna dönmeyeceklerini söyledi.

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral ise sosyal medya hesabından "Bedeli her ne olursa olsun" mesajını paylaştı.

Maç tamamlanamadı.

Bu maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.