İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Yılport Samsunspor'u konuk etti.

İlk yarı

9. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Okan Erdoğan, pasını Emir Kaan Gültekin'e verdi. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu direk dibinde kornere çeldi.

30. dakikada Loshaj'ın soldan ortasında Emir Kaan Gültekin'in, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarı

50. dakikada Tait'nin kısa pasında topla buluşan Holse'nin penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı üstten kornere çelerek gole izin vermedi.

54. dakikada İstanbulspor öne geçti. Simon Deli'nin ceza yayının solundan yaptığı ortada Sambissa, arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Emir Kaan Gültekin, altıpasın içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

72. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği yakaladı. Bola'nın havadan uzun pasında arka direkte Ercan Kara kafayla topu Satka'nın önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Emre Kılınç, ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla 5. beraberliğini yaşayan İstanbulspor, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon ligde 5. kez berabere kalan Yılport Samsunspor ise puanını 26'ya yükseltti.