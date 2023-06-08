İSTANBUL- Bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Hamburg, Cannes ve İstanbul Showroom’larını eş zamanlı olarak tamamlayarak global bir marka olma yolunda çok önemli adımlar atan Maxxmora, geçtiğimiz akşam Etiler’de yer alan Türkiye’deki ilk showroomunda gerçekleştirdiği özel davette, Türkiye ve dünyadan pek çok tasarımcı ve mimar başta olmak üzere pek çok konuk ağırladı.

Maxxmora Outdoor Living Concept kurucusu İmmanuel Özyürek ve eşi Anna Özyürek’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye katılanlar arasında; Maxxmora Almanya’dan Guido Strottman, Maxxmora İngiltere’den Tonny Holman ve Abdullah Almatroushi, Maxxmora Fransa’dan Erik Bermard ve Maxxmora Seul’den Mr. Park’ın yanı sıra; Emre Arolat, Defne Koz, Marco Susani, Didem Bağrıaçık, Esra Kazmirci, Hakan Helvacıoğlu, Ali Türker, Rana Korgül, Günseli Kato, Moris Kohen & Pınar Hacıraifoğlu, Özlem & Gökhan Avcıoğlu, Berna Sağlam Naipoğlu, İdil Lüleci, Ayşegül Hotiç, Asli Küseyiroğlu, Gökay Gündoğdu, Bulut Reyhanoğlu, Mirela Cerica, Şebnem Buhara, Jeyan Ülkü, Daphne & Marcel Behar, Emek Külür, Melda Narmanlı Çimen, Arzu Kunt, Merve Sakman, Ezra Çetin, Tuba Çetin ve Yelda İpekli de vardı.

HABER: MERVE ELÇİ