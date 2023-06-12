HABER: SEVGÜL EROĞLU

JOHNNY DEPP, ALICE COOPER VE JOE PERRY’DEN OLUŞAN HOLLYWOOD VAMPIRES MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry ‘den oluşan Hollywood Vampires, geçtiğimiz akşam "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında Aktif Bank’ın katkılarıyla LifePark İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza attı.

2015 yılında çıkardıkları İlk albümleri ‘’Hollywood Vampires’’ ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, sahne şovları ve olağanüstü performansları ile alanı hınca hınç dolduran yaklaşık 8 bin kişiyi coşturdu.

Albümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isimin yer aldığı grubun konseri öncesi Ogün Sanlısoy sahne aldı .

Konser için saatler öncesinden alana gelen kalabalık LifePark girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserlerine ‘’Biz vampirleriz” diyerek başlayan ünlü grup, ‘’Heroes’’, “The Boogieman Surprise”, ‘’Who’s Laughing Now’’, ‘’My Dead Drunk Friends’’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdikleri geceyi tekrar buluşma sözü vererek sonlandırdı. Konserin en özel anı ünlü aktör Johnny Deep’in doğum gününü kutlamak için binlerce hayranının hep bir ağızdan mutlu yıllar şarkısını söylemesi oldu.

Neo Events ve Stellar organizasyonuyla, Vakko Hotels & Residence, Star TV, Onedio, +1 katkılarıyla ve Aktif Bank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen konserin gelirini DEC’e ( Diseasters Emergency Commitee ) deprem yardım fonuna bağışladıklarını açıklayan Hollywood Vampires, bu örnek davranışlarıyla gönülleri bir kez daha fethetmişti.