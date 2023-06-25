İSTANBUL AA- Kağıthane Belediyesi 1. Kısım Kurban Satış Alanı'nda kurulan 73 adet büyükbaş kurban çadırında, bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar satılmaya devam ediyor.

Polis ve Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri kurban pazarını denetledi.

Belediye ekipleri kurban pazarı alanını temizledi.

Satış alanına gelen vatandaşlar pazarlık yapmaya devam etti.

Sinop Boyabat'tan kurbanlık getiren Mehmet Ali Savaş, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Savaş, "Pazara 22 büyükbaş kurbanlık getirdik. Sadece bir tane kaldı, diğerlerini sattım. Onu da bugün satarız inşallah. Fiyatlar 20 bin ila 30 bin arasında değişti." ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan kurbanlık getiren Besim Korucu da satışların iyi gittiğini dile getirdi.

Pazarın kurulduğu ilk gün 36 kurbanlık getirdiğini belirten Korucu, "Çoğunu sattım. Şu an 12 büyükbaş hayvan kaldı. İnşallah onlar da satılır. En ağır kurbanlık hayvanım 870 kiloydu. 33-35 bin arasında sattık." diye konuştu.