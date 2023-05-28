Bağcılar'da, belediyenin Engelliler Sarayı'na başvuran hasta ve engelli seçmenler, oy kullanacakları okullara görevliler tarafından taşındı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Engelliler Sarayı'na yapılan tüm başvuruların değerlendirildiğini belirterek, "Vatandaşımızın iradesinin tam anlamıyla sandığa yansımasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde 2 bin 60 seçmeni sandığa taşıyarak rekor kırdıklarını dile getiren Özdemir, öğle saatleri itibarıyla başvuru sayısının 1250'yi geçtiğini ve yeni bir rekora doğru gittiklerini söyledi.

Engelliler asansörlü araçla taşındı

Kas hastalığı nedeniyle sandığa gitmekte zorluk yaşadığını anlatan Atike Gürbüzer, "Tekerlekli sandalye kullandığım için okula gidip oy kullanmam çok zor oluyordu. Bağcılar Belediyesini aradım. Sağ olsun arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Saat söylediler ve gelmeden yarım saat önce aradılar. Evimden alıp asansörlü araçla okula getirdiler." diye konuştu.

Vatandaşlık görevini yerine getirebilmek için ekiplerle iletişime geçtiğini belirten bedensel engelli Murat Öz ise "Talebim doğrultusunda asansörlü araç gönderildi. Şimdi oy kullanmaya geldim. Birazdan da oyumu kullanacağım. İnşallah hayırlı bir sonuç olur. Sonrasında da tekrar ekiplerle birlikte evime gideceğim." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki hastalar sandığa götürüldü

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatan ve doktor kontrolünün ardından sandığa gitmelerinde bir sorun olmadığı görülen bazı hastalar da özel araçlarla oy verecekleri okullara taşındı.

Hastalara refakat eden hemşire Büşra Taşkın, "Oy kullanmak isteyenler bildirim yaptı. Doktorlarla birlikte durumlarını değerlendirdik. Gidebilecek durumda olan hastalarımıza refakat ederek oy kullanmaları için hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi altına alınan Polat Bakırcı, "Hastanede yatıyordum. Hastanenin tahsis ettiği araçta, hemşire nezaretinde oy kullanmaya götürüyorlar. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmaya gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Boynundan ameliyat olacağını anlatan 64 yaşındaki Yılmaz Doğan ise "Karnımda bir şişlik var. Allah bin kere razı olsun. Emeklerin karşılığında oy vermeye gidiyorum." dedi.

AA