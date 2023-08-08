Haber: Beyza Betül Cihan

İddiaya göre, alev alan bir tüp, bir apartmanın balkonundan atıldı ve seyir halindeki bir otomobilin cam tavanını kırarak sürücünün kafasına isabet etti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları, dehşete düşüren detayları ortaya koydu.

Saatler üzerinde gerçekleşen olay, Bahçelievler ilçesinde bir apartmanın balkonunda meydana geldi. Alev alan tüp, bilinmeyen bir nedenden dolayı balkondan atıldı. Tam da bu sırada seyir halinde olan 24 yaşındaki sürücü Mehmet İşler'in üzerine düştü. Olayın etkisiyle cam tavanı kırılan otomobilde bulunan Mehmet İşler, kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Olay anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alev alan tüpün balkondan düşmesi ve ardından otomobilin cam tavanının kırılması net bir şekilde görülüyor. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Mehmet İşler'i hemen hastaneye kaldırdı.

Mehmet İşler, hastanedeki tedavisinin ardından yaptığı açıklamada, "Kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür." ifadelerini kullandı. Polis, olayın ardındaki detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.