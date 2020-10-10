Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
Son Dakika
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs...
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale...
Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini açıkladı
Son Dakika
Bakan Gül: Hakim-savcı adaylık dönemini...
ORMANDA BULUNDULAR
Son Dakika
ORMANDA BULUNDULAR
Banyoda ölü bulundu
Son Dakika
Banyoda ölü bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu

İstanbul'da iddiaya göre tefeciden para alan kadın yüksek faizler nedeniyle borcunu ödeyemedi. Kadın, tefeciler tarafından borcu karşılığında uyuşturucu kuryesi yapıldı. Teslimat için yola çıkan kadın sokakta gördüğü polislere olayı anlatarak elindeki uyuşturucu dolu poşeti teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:13
4 Okunma
Zorla uyuşturucu kuryesi yapıldığını iddia eden kadın polislere teslim oldu

Beyazıt Tramvay durağı önünde sabah saatlerinde trafik polislerinin yanına gelen bir kadın elindeki poşette uyuşturucu olduğunu söyleyip yardım istedi. Polise olayı anlatan kadının, "Tefeciden para aldım, yüksek faizler nedeniyle de borcumu ödeyemedim. Sonra bana borcum karşılığında uyuşturucu dolu bu poşeti verdiler. Bana poşeti senden alacaklar dediler. Buna vicdanım el vermedi, başımın da belaya girmesini istemiyorum" dediği öğrenildi. Kadının beyanı üzerine durumu asayiş ekiplerine bildiren trafik polisleri bir süre sonra gelen ekibe kadını ve yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu teslim etti. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın daha sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTicaretPolisNarkotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 ölü
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Maltepe'de silahlı saldırı
Maltepe'de silahlı saldırı
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt'ta korkutan yangın
Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü
Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü
Küçükçekmece’de taklit ürün operasyonu
Küçükçekmece’de taklit ürün operasyonu
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma