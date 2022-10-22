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Zeytinburnu'ndaki cinayetin şüphelisi yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda emekli Niyazi Altuntaş(74)'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edilen Yahya D. gözaltına alındı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:30
Zeytinburnu'ndaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Zeytinburnu, Yeşiltepe mahallesinde 11 Eylül'de meydana gelen olayda  Niyazi Altuntaş evinde öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Niyazi Altuntaş'ın son günlerde alacak verecek meselesi yüzünden Yahya D. isimli kişiyle tartıştığını tespit etti. Olaydan sonra ortadan kaybolduğu tespit edilen şüpheli Yahya D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli aralarında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuCinayetşüpheliPolis
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