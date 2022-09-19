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Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı

ZEYTİNBURNU'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahale ederken, zarar gören tarihi binanın duvarları itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Tarihi bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:18
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile Zeytinburnu Belediyesi'nden su tankerleri sevk edildi. 

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Bu sırada alevler bir kısmı taş, bir kısmı da ahşap olan binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı esnada tarihi binanın zarar gören duvarları kontrollü şekilde yıkıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tarihi bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuMerkezefendiFırınYangınİtfaiye
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