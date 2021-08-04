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Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:05
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Zeytinburnu'nda sahilde askeri kamuflajla gezen 9 Afgan yakalandı

İSTANBULZEYTİNBURNU Kazlıçeşme Sahili'nde askeri kamuflajlı gezen Afgan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 göçmenin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz Çarşamba günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) isimli 9 kaçak göçmeni dün yakaladı. Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi.

DHA

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Askeri Kamuflajla Gezen 9 AfganZeytinburnuİstanbul
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