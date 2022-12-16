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Zeytinburnu'nda kuryenin düşürdüğü 150 bin euro yola saçıldı; 85 bin euro kayıp

ZEYTİNBURNU'nda döviz taşıyan motosikletli kurye, 150 bin euro'yu yola düşürdü. Kurye trafiği kesip yola saçılan paraları toplamaya çalışırken sürücüler de ona yardım etti. Paraların çalınmaması için kurye o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ancak kurye paranın bir bölümünün kayıp olduğunu söyledi.

16 Aralık 2022 Cuma 12:07
Zeytinburnu'nda kuryenin düşürdüğü 150 bin euro yola saçıldı; 85 bin euro kayıp

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya dün 150 bin euro  götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti. Kurye Coşkun, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu euro ile yola saçıldı. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgarın da etkisiyle saçıldı.

Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik  durunca bir çok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi" dedi. Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuKURYEParaEuroKayıp
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