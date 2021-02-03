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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide dalgıçlar, görüntü alarak inceleme yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, kıyıya vuran geminin tabanından sualtı kamerasıyla görüntü alarak inceleme yaptı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:42
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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide dalgıçlar, görüntü alarak inceleme yaptı

İSTANBUL, (DHA)

Zeytinburnu'nda fırtına sebebiyle kıyıya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemiye yönelik çalışmalar devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, kıyıya vuran geminin tabanından sualtı kamerasıyla görüntü alarak inceleme yaptı.

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi geçtiğimiz cuma günü kıyıya süreüklenmiş, gemide bulunan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov 'varagele' sistemiyle kurtarılmıştı. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları beşinci gününde de devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, kıyıya vuran geminin tabanından sualtı kamerasıyla görüntü alarak inceleme yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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