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Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesine saldırın kişi tutuklandı

ZEYTİNBURNU'nda Halk Ekmek büfesine saldıran Ceyhun S. tutuklandı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:33
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Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesine saldırın kişi tutuklandı

Olay dün saat 11.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta bulunan İBB'ye bağlı Halk Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhun S. ismindeki bir kişi büfenin yanına gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı kırıldı. Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine Ceyhun S. .gözaltına alındı. Ceyhun S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

Hakimlikte ifade veren Ceyhun S.'nin, “Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle de oraya taş attığım doğrudur. Beni yönlendiren kimse yoktur. Görüntülerde yer alan ve büfeye zarar veren şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kafama esti yaptım. Şeytana uydum, küfür ettim. 'burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak' dedim. Pişman değilim gurur duyuyorum" 

ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ceyhun S.'nin  avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.  Ceyhun S.çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “kamu malına zarar verme“ ve “silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuHalk EkmekBüfeSaldırı
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