Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
513.819
DOLAR
8.4414
STERLİN
11.9418
EURO
10.2967
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 08:50
4 Okunma
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan bir kişiyi kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve kalbi duran Rıfat Evrensel(75) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tekrar hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Yangın Zeytinburnu, Telsiz Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 85/14 Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları dairede çıkan yangına müdahale etti. Dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan Rıfat Evrensel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Bu sırada Evrensel'in dubleks dairenin alt katında yaşayan eşinin de olan biteni camdan izlediği görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNİN HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜ YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak kalbi duran Rıfat Evrensel'e ilk müdahaleyi ambulansta yaparak tekrar hayata döndürerek en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuEvBinaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
Sultangazi'de hareketli anlar... 
Sultangazi'de hareketli anlar... 
Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor...
Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor...
Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi 
Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi 
75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti
75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma