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Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü 

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan boş bir dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halinde duran bir araçta hasar meydana geldi. 

23 Şubat 2021 Salı 09:36
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Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü 

Olay Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi'nde gece saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan ve boş olduğu öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonrası balkondan kopan beton parçaları park halinde duran bir arabaya zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği balkonda ve binada incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden parçaları bulundukları yerden keserek aldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de incelemelerde bulundu. Çöken balkona ait dairenin kullanılmadığı boş olduğu öğrenildi. Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda belediye ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı. Çöken balkondan kopan beton parçaları belediyeye ait temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Bina boşaltılırken incelemelerin ardından binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuBinaBalkonçökme
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