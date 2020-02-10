Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın aldı
Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın...
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1...
Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı
Ankara'da dehşete düşüren olay!
Ankara'da dehşete düşüren olay!
Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
Fatih Terim: Dejavu yaşıyor gibiyim
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın aldı

ARNAVUTKÖY'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:17
0 Okunma
Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın aldı

Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi. Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZabıtaSimitSimitçiArnavutköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metruk bina alev alev yandı
Metruk bina alev alev yandı
Yemek yerken başından vuruldu
Yemek yerken başından vuruldu
Büyük Kudüs Mitingi
Büyük Kudüs Mitingi
İstanbul'a beklenen kar yağdı
İstanbul'a beklenen kar yağdı
Beykoz'da ara sokaklarda kar...
Beykoz'da ara sokaklarda kar...
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim