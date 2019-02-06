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Yola düşen eşyasını almak isterken araç çarptı

Avcılar'da iddiaya göre yola düşen eşyasını almaya çalışan kişiye araç çarptı. 

Yola düşen eşyasını almak isterken araç çarptı

Avcılar'da iddiaya göre yola düşen eşyasını almaya çalışan kişiye araç çarptı. 

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:39
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Yola düşen eşyasını almak isterken araç çarptı

Avcılar D-100 yanyol Ambarlı mevkiindeki kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre eşyası yola düşen 67 yaşındaki Yusuf Kumus aniden yola çıkınca araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle  Kumus metrelerce ileriye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri  ağır yaralanan adamı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü gözaltına aldı. Aracın ön bölümünde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği görüldü. Hastanede müdahalesi süren Yusuf Kumus'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarYayaKazaTrafik
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