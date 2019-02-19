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Yoga Academy 101. Merkezini İstanbul Sancaktepe'de Açtı!

Yoga Academy 101. merkezinin açılışını İstanbul-Sancaktepe’de gerçekleştirdi. Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılabileceği mekan, dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri. Bu konuda çok geniş yazılı materyale ulaşma imkanı da var. 17 Şubatta hizmete giren mekanın açılışını, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yaptı.

Yoga Academy 101. Merkezini İstanbul Sancaktepe'de Açtı!

Yoga Academy 101. merkezinin açılışını İstanbul-Sancaktepe’de gerçekleştirdi. Yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılabileceği mekan, dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri. Bu konuda çok geniş yazılı materyale ulaşma imkanı da var. 17 Şubatta hizmete giren mekanın açılışını, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yaptı.

19 Şubat 2019 Salı 17:15
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Yoga Academy 101. Merkezini İstanbul Sancaktepe'de Açtı!

HABER: NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL - Yoga sporu ile kendini geliştirmek isteyenler için İstanbul Sancaktepe’de  açılan Yoga merkezinin modern ve sportif bir konsepti var. Yoganın pratik ve teorik olarak en geniş anlamda sunulacağı mekanı Yoga Antrenörü Sedef Görgünay açtı. Uzun yıllar Orijinal Yoga Sistemi üzerine uzmanlaşan Görgünay şunları söyledi: “Amacımız Yogayı olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Bu şekilde uygulandığında Yoga evrensel bir spordur ve tüm sporların temelinde Orijinal Yoga Sistemi teknikleri vardır.

Dünyada Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezimizde 0’dan 100’e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Yoga sporunun faydalarından ailece faydalanabilirsiniz; Yogayı hamilelikte anne karnında uygulamaya başlayıp, anne-bebek, çocuklar, gençler, başlangıç-orta-ileri seviye çalışmalar ve ileri yaş grupları için olan seanslarımızla keşfetmeye davet ediyoruz. Bu sporu ömür boyu sürdürebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam isteyenlere ilk çalışmalar bizim hediyemiz olacaktır.

Merkezde her seviye Yoga çalışmasının yanısıra nefes, biyoenerji, derin gevşeme teknikleri de uygulanacak. Yoga ile keşfet kendini! hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Orijinal Yoga Sistemi’ni bilimsel altyapı ile doğrudan sunacak güleryüzlü ve tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur.”

Açılışta açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ise şunları söyledi: “Yoga tüm sporların temelinde vardır anlayışı ile herkesi kucaklayacak huzurlu, sportif, çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde 3 yıldır Yoga Şampiyonaları düzenliyoruz, yabancı sporcuları da davet ediyoruz. Yoganın spor olduğu anlayışını ülkemizde ve dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak üzere uluslararası çalışmalar yapıyoruz.”

Son Güncelleme: 19.02.2019 17:40
Anahtar Kelimeler:
Yoga Academy
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