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Yılın ilk trafik cezaları

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

Yılın ilk trafik cezaları

İstanbul'da yılın ilk trafik cezaları

01 Ocak 2019 Salı 10:31
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Yılın ilk trafik cezaları

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı. İstanbul'da 2019'un ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim yaptı. 

Denetimler sabah saatlerine kadar devam etti. TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Ayrıca denetimde ehliyet ve ruhsat kontrolleri de yapılırken araçlarında muayeneleri bulunmayan sürücülere ise ceza uygulandı. Kadiköy'de denetime takılan sürücüye trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü üflediği alkolmetre'de 0.57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konurken Bin 80 TL trafik cezası kesildi.

Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi'de de trafik denetimleri yapıldı. Denetimde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü kendi aracının arka koltuğuna binerek arkadaşları tarafından götürüldü.

Denetimler sabah erken saatlere kadar devam etti. 

NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARAÇLARA TRAFİK DENETİMİ 

Nişantaşı'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı. Denetime takılan bir vatandaş, "Bu arabanın doğası bu, basmazsan bu araba motor yer. Sıkıntı yok, biz de ceza yeriz" dedi. Denetim esnasında siyah araçtaki kadının makyajını tazelemesi dikkat çekti. 

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafik Cezası
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