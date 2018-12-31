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‘Yeni Yıla Merhaba’ toplantısı

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

‘Yeni Yıla Merhaba’ toplantısı

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:06
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‘Yeni Yıla Merhaba’ toplantısı

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Kadıköy Lions eski yıla elveda yeni yıla merhaba toplantısını 25 Aralık günü Marmara Yelken Kulübü’nde gerçekleştirdi. 

118 Y Kadıköy Lions Kulübü Başkanı Sn. Hülya Çeliker’in  Aralık  ayı toplantı konukları olan  Dr. Şafak Göktaş, Dr. Can Toktaş ve Coşkun Aydın branşlarına dair konuları slayt gösterisi ile toplantıya katılan katılımcılara anlattılar. 

Konuşmacılardan sonra Sn. Hülya Çeliker üç aylık Sosyal Sorumluluk faaliyet raporunu katılımcılara şöyle aktardı:

-Kıbrıs Cumhuriyet balosu, hapishane ve onkoloji hastanesi ziyareti ve hastaların ihtiyaçlarının karşılanması,

-Kasev Öğretmenler Huzurevi sakinlerini ziyaret bederek, öğretmenlerin gününün kutlanması,

-Ataşehir Lions Özel Eğitim Meslek Okulunun kuruluş yıldönümü kulaması ve engelli öğrencilerin el emeği objelerinin satın alınması,

-Topraksız sulu tarım projesi serasında sebzeleri sattık ve elde edilen geliri okula bağış yaptık.

2019’a ait faaliyet raporlarının özetlenmesi ve yeni yıla merhaba kutlaması ile toplantı sona erdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy LionsMarmara Yelken KulübüHülya çeliker
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