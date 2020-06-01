Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı
Yeni nikah tarihi için başvurular...
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay...
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana...
Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi
Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi
Ankara'da normalleşme trafiği
Ankara'da normalleşme trafiği
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı durdurulan nikah tarihi başvuruları da yeniden başladı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
0 Okunma
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok program ve organizasyon ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Salgından etkilenenler arasında yeni evlenecek çiftler de vardı.Eyüpsultan Belediyesi, salgın nedeniyle nikah başvurularını tedbir amaçlı durdurmuştu. Yeni normalleşme sürecinde salgının gidişatına göre yeni nikah başvurusu alınmaya başlandı.Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren Nikah Memurluğu, evlilik beyannamesi almaya başladı. Tedbirler gereği nikah kıyacak çift, yanlarında sadece 2 şahit bulunduracak.

TÖRENSİZ NİKAH BAŞVURUSU KABUL EDİLİYOR

Evlenmek isteyen çiftler, koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah günü için Eyüpsultan Belediyesi Nikah Dairesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. Ayrıca teyit edilen nikah saatleri telefonla aranarak değiştirilebilecek. Ayrıca nikah tarihi için çiftlerimiz yeni tarih talep edebilecekler.
 

NİKAH DAİRESİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Evlilik tarihi için müracaatta bulunacak çiftler, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi ve Nikah Salonu’na gelerek nikah günü alabilecekler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Nikah TarihiBaşvurularKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı
Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı
Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı
Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı
Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı
Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı
Silivri’deki 65 yaş üstüne belediyeden sürpriz karşılama
Silivri’deki 65 yaş üstüne belediyeden sürpriz karşılama
Kamyonet takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Kamyonet takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı
İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
İstanbul'da 'yeni normal'in ilk günü
İstanbul'da 'yeni normal'in ilk günü
Adalara giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi
Adalara giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı