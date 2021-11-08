Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,603.59
ALTIN
569.67
DOLAR
9.74
STERLİN
13.20
EURO
11.28
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yediemin otoparkından sahte evrakla hırsızlık

TUZLA'da yediemin otoparkından hacizli bulunan iki TIR ve dorsenin sahte vekaletname kullanılarak çalınmasına ilişkin bir kişi yakalandı. Tutuklanan  B.T.'nin  ev ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda  vekaletname, evrak ve senet ele geçirildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:34
5 Okunma
Yediemin otoparkından sahte evrakla hırsızlık

Tuzla Yayla Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkından , sahte vekaletname kullanılmak suretiyle hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan S.T. (58) isimli kişiye ait iki TIR ve dorse çalındı. Polis ekipleri, geçen cuma günü gerçekleşen olaya ilişkin şikayet üzerine harekete geçti. Ekipler, araçları teslim alan şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Kimliği tespit edilen B.T., (26) önceki gün Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 3 adet farklı isimlere ait sahte kimlik belgesi, 14 adet vekâletname, 3 adet dolu senet, senet karnesi, çok sayıda farklı araçlara ait trafikten men muhafaza altına alma evrakı, çok sayıda farklı icra dairelerine ait tensip tutanağı, çok sayıda muvaffakkatname evrakı, çok sayıda banka dekontu ve rehin sözleşmesi,  cep telefonu,  USB bellek, harici hafıza belleği, çok sayıda farklı içeriklerde evrak ele geçirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramalar kameraya yansırken, ele geçirilen sahte evrakla Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Oto Hırsızlığı" suçlarından dün adliyeye sevk edilen B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaYedieminHırsızlıkSahte EvrakOtopark
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un dijitalleşme potansiyeli New York ve Londra’dan yüksek
İstanbul’un dijitalleşme potansiyeli New York ve Londra’dan yüksek
İlk test sürüşünü Bakan Karaismailoğlu yaptı
İlk test sürüşünü Bakan Karaismailoğlu yaptı
“Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri”
“Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri”
Sarıyer’de okul servislerine yönelik denetim 
Sarıyer’de okul servislerine yönelik denetim 
Başakşehir'de demir tel üretim fabrikasında yangın
Başakşehir'de demir tel üretim fabrikasında yangın
FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı 
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı 
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma